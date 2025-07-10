批美加萨政策 联合国巴勒斯坦领土问题专家遭制裁

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（法新社华盛顿9日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天宣布，联合国巴勒斯坦领土问题特别专家批评华盛顿的加萨政策，华盛顿将对她祭出制裁。

卢比欧在社群媒体上表示：「今天，我对联合国人权理事会（UNHRC）特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）实施制裁，因为她非法且可耻地试图促使（国际刑事法院）对美国和以色列官员、公司和主管采取行动。」

之后卢比欧发表声明，炮轰艾班尼斯对美国的尖锐批评，还说她建议国际刑事法院（ICC）对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）发出逮捕令。

卢比欧也抨击她「从事偏见和恶意活动」，「肆无忌惮地散布反犹太主义（且）支持恐怖主义」。

卢比欧说，艾班尼斯写「威胁信」给多家美国公司，做出卢比欧认为根本毫无根据的指控，甚至还建议国际刑事法院起诉这些公司及其高层。

卢比欧表示：「我们不会容忍这些威胁我们国家利益和主权的政治和经济战争。」

虽然艾班尼斯是由联合国人权理事会任命，但她不代表联合国本身发言。

这位出生于义大利的专家本月稍早发布措辞严厉的报告，谴责一些公司「从以色列在巴勒斯坦被占领土的非法占领、种族隔离以及现在的种族灭绝经济中获利」。

该报告引发以色列强烈反应，一些被点名的公司也提出异议。

艾班尼斯炮轰以色列在加萨的政策以及美国总统川普的政策，尤其是他今年2月宣布接管加萨并将居民重新安置到其他地方的计画。

该提案遭到巴勒斯坦人、中东领导人和联合国的拒绝。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）