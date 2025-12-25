拆印度教神像引印柬愤慨 泰强调为控管边界非针对宗教

（法新社曼谷25日电） 泰国今天为军方在泰国与柬埔寨交界边境拆除印度教神像一事辩护，表示这项行动是为了加强对争议边界地区的管控。

在泰柬两国部队爆发超过两周军事冲突后，柬埔寨官员对印度教神只毗湿奴（Vishnu）雕像被拆除表示愤怒。普里维希省（Preah Vihear）发言人表示，该雕像2014年设置在柬埔寨领土，并于22日被拆除。

毗湿奴是印度教三大主神之一，负责「守护」宇宙与生命，性格温和，常以不同化身降世拯救世界，是信徒重要的崇拜对象。

印度为印度教人口占多数的国家，其外交部昨天表示：「这类不敬行为伤害了全球信徒的感情，不应发生。」

但泰国政府今天强调，雕像的拆除「与安全考量及地区管理有关，并非要对任何宗教或信仰表达不敬」。

泰国政府并补充：「该结构本身与任何宗教无关，只是在泰国与柬埔寨交界边境的一处地点做为装饰用途。」

曼谷方面另发表声明称，该雕像「并非在作为已登记或官方认可的宗教场所设置」。

泰国政府表示：「更重要的是，这次拆除的目的是为了强化对该地区的有效管控。」

对于因相关画面流传而引发的误解，泰国方面「对因此产生任何不安表达诚挚遗憾」。

本周，一段用挖土机拆除毗湿奴雕像的画面在泰国社群媒体上广泛流传。法新社已核实并证实该影片是在具争议的安赛（An Ses）地区附近拍摄。

谷歌地图搜寻显示，该雕像位置距离边界约400公尺，位于柬埔寨一侧。

根据官方统计，泰柬间长期存在的边界冲突本月再度升温，造成泰国方面23人死亡──几乎全为军人──柬埔寨则有21名平民丧生。

双方互指对方挑起新一轮冲突，并指责对方攻击平民。

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天对媒体表示：「一座被毁坏的雕像，无法与士兵的生命或肢体相比。」（编译：陈政一）