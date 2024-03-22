拜登募款功力强 嘲讽川普债台高筑

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（法新社华盛顿21日电） 在美国11月举行总统大选之前，总统拜登的民调可能落后川普，但他有一个胜过川普的优势，那就是极为强大的募款功力。

拜登在募款方面远远领先他的共和党对手，在此同时川普为了处理多起刑事和民事案件，烧了不少律师费。

川普阵营现金吃紧，也为81岁的拜登在这次竞选中提供新的攻击素材，他嘲笑这位自称亿万富翁的大亨财务困境日益严重。

拜登昨天在德州达拉斯（Dallas）一场募款活动中表示：「就在前几天，一个看起来很落魄的人走过来对我说，『总统先生，我需要你的帮助，我被债务压垮了，我彻底破产了』。」

拜登说：「唐纳（川普），很抱歉，我帮不了你。」他的回答引来了支持者的笑声和掌声。拜登是在暗指川普在纽约州民事官司中面临超过4亿美元罚款，他的律师18日承认川普无足够现金缴纳供上诉用的保证金。

拜登的财务优势可能有助于安抚民主党的紧张情绪，因为这位美国最年老的总统不到7个月后将与川普再度对决，但支持率却创下历史新低。

拜登竞选团队昨天提交给美国联邦选举委员会（Federal Election Commission）的文件显示，截至2月底，拜登竞选团队手头现金为7100万美元（约新台币22亿7171万元），是川普阵营3350万美元的两倍多。

拜登的竞选活动光2月就募到2130万美元，几乎是川普1090万美元的两倍。与此同时，拜登当月花了630万美元，但川普花费更多，达780万美元。

拜登竞选团队上周末表示，2月募款已超过5300万美元，达到「历史性」总额1.55亿美元，并称这创下大选同期民主党总统候选人募款的最高金额。