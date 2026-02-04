挪威王储妃长子罪名缠身 女子出庭控遭下药性侵

3 分钟

（法新社奥斯陆4日电） 挪威王储妃的长子柏格荷伊比因性侵等38项罪名受审，一名女子今天在奥斯陆法院表示，有影像显示柏格荷伊比2018年曾在她熟睡时强暴她，她却毫无记忆，认为自己当时被下药。

29岁的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王储妃梅特玛莉（Mette-Marit）与前伴侣所生，为王储哈康（Haakon）的继子，柏格荷伊比无王室头衔，也无正式职责。

柏格荷伊比目前正因38项罪名受审，其中包括4项涉嫌强暴与侵犯罪行。他对最严重的指控均不认罪，若罪名成立，最高可判处16年徒刑。

今天是奥斯陆地方法院审理本案的第2天，首位自称受害的女子在庭上继续昨天的证述，谈到2018年柏格荷伊比住处的一场派对后聚会，那里就位于他父母的王室庄园。

女子说自己与柏格荷伊比有过一段短暂的合意性关系，并称是她主动结束这段关系。

多年后，警方联系她，称发现有影片及照片显示柏格荷伊比在她熟睡时强暴她，但她本人对此事一点记忆都没有，彷佛消失在「一个巨大黑洞」。

她回忆警方向她出示影像时的感受，说道：「我不敢相信马里乌斯（柏格荷伊比）会这样对我。这是一种背叛，让人震惊。」

检方主张，事发当晚，她处于无法自我防卫的状态。

在法庭上展示的照片及影片未提供给媒体，媒体也不得公布疑似受害人的姓名。

女子今天在法庭上谈到那些画面时说：「看我的脸：我看起来像有意识吗？你们可以很清楚看到我完全没意识，看起来几乎没在呼吸。」

「我怀疑我可能在不知情的状况下摄取了什么东西。」

被问到是否认为自己被下药时，她回答：「这就是我的想法，百分之百。」

但辩方立刻指出，女子之前在警方询问时曾给出相反说法，称她不认为自己被下药。

检方昨天指出，柏格荷伊比面临的4起强暴指控，犯案时间常常是在晚上饮酒作乐之后，当时这些女性皆无力自保。

辩方则主张，柏格荷伊比「认为所有行为都是完全正常的合意性关系」。