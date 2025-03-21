挺川普参议员访北京 要何中方官员谈芬太尼等问题

afp_tickers

3 分钟

（法新北京21日电） 力挺美国总统川普的共和党籍联邦参议员戴恩斯访中，北京当局今天表示欢迎。戴恩斯本周稍早矢言，他会见中国官员时，将提出双边贸易紧张和中方助长芬太尼走私等问题。 戴恩斯（Steve Daines）是川普（Donald Trump）的坚定支持者，曾任美国企业驻华的高阶主管，在中国和香港两地拥有丰富的工作经验。戴恩斯已于昨天抵达北京。他是川普今年1月上任以来，首位访问北京的美国国会议员。 中国外交部发言人毛宁今天在例行记者会中表示，中国欢迎参议员戴恩斯来访，中方同时欢迎美方各界人士访中，包括国会议员。 她说，中方始终相信，维持稳定、健康与永续的中美关系发展，符合两国人民的共同利益，也是国际社会的共同期盼。

川普自从1月重返白宫以来已针对中国、加拿大和墨西哥等主要贸易伙伴加徵关税，所持的理由是贸易失衡及中加墨无法遏止致命的类鸦片（opioid）药品芬太尼（fentanyl）流入美国。

来自蒙大拿州的联邦参议员戴恩斯本周稍早在X平台发文表示，访中期间他将与中方官员讨论遏止芬太尼生产和流通的问题，以及「降低贸易逆差的必要性，并确保我们蒙大拿州农民、牧场经营者和生产者能公平进入市场」。

戴恩斯17日告诉福斯新闻（Fox News）：「我们知道…就是墨西哥毒枭生产芬太尼，不过其前体、也就是原料来自于中国。我将和中方领导层讨论他们能够做些什么。」 他受访时还说，他将向中方提及美中这两个全球最大经济体之间严重的贸易失衡问题。他说：「我们会谈芬太尼，还有我们对中国高达3000亿美元的贸易逆差，以及我们可以采取哪些措施来改变贸易作法。」