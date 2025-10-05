捷克富豪前总理巴比斯启动组阁协商 承诺忠心挺欧

afp_tickers

4 分钟

（法新社布拉格5日电） 捷克亿万富豪前总理巴比斯所属政党在这次国会大选中拿下最多选票，今天他与总统帕维尔会面以展开新政府组阁协商后，承诺自己会忠心支持欧盟。

最终开票结果显示，巴比斯（Andrej Babis）所属的「不满公民行动党」（ANO）在3日、4日两天的投票中获得34.5%选票，囊括200个国会席次中的80席。

巴比斯表示，他将寻求极右派「自由及直接民主党」（SPD）及右翼政党「汽车党」（Motorists）的支持。自由及直接民主党得票率7.8%，拿下15个席次；汽车党得票率6.8%，拿下13席。

巴比斯自诩为「川普主义者」，他以增加社会福利和终止军援乌克兰作为竞选主轴，吸引选民青睐，这令部分专家担心巴比斯若主政，捷克可能会变得像斯洛伐克、匈牙利等特立独行的欧盟国家。

巴比斯今天上午与总统帕维尔（Petr Pavel）会谈后告诉媒体记者：「我们讨论了选举结果，以及捷克在北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟（EU）的形象。我不断看到负面消息…而我认为这并不公平。」捷克拥有1090万人口，是欧盟与北约成员国。

现年71岁、出生于斯洛伐克的巴比斯强调，他的立场是支持欧盟，而且希望「欧洲（联盟）运作顺利」。

不过就在投票日前一天，巴比斯说，捷克对乌克兰的援助应透过欧盟进行，而非采取到目前为止的直接援助方式。

他说：「我们每年把25亿欧元的预算送往布鲁塞尔（指欧盟当局），而布鲁塞尔当然在援助乌克兰，新预算草案中也为乌克兰编列了大量资金。所以我觉得我们已经尽了力。」

被乌克兰记者问及是否支持乌克兰加入欧盟时，巴比斯回答，乌克兰「还没准备好加入欧盟」，并补充道，「我们得先结束（俄乌）战争」。

即将卸任的总理费亚拉（Petr Fiala）领导的「一起」（Together）联盟本次选举得票率23.4%，拿下52席。费亚拉坚定支持乌克兰对抗俄罗斯自2022年起的入侵行动。

新一届国会成员还包括赢得11.2%选票和22席的「市长与独立人士党」（STAN），以及拿下9%选票和18席的「海盗党」（Pirate Party）。

巴比斯也承诺，将检讨由费亚拉政府发起、捷克主导的国际对乌克兰提供炮弹行动，并称如有必要「会跟乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）讨论此事」。