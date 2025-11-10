捷克政权更替 将卸任外长示警新政府恐减少援乌

afp_tickers

（法新社哥伦比亚圣马塔9日电） 捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）今天说，欧洲如果要阻止俄罗斯对乌克兰战争，并确保自身安全，就必须投资乌克兰防务。

自2022年俄罗斯入侵以来，布拉格中间偏右政府一直是基辅坚定的盟友。

随着自称「川普主义者」亿万富豪巴比斯（Andrej Babis）上月胜选，卸任政府担忧政策可能出现变化，捷克对乌克兰提供数十万发弹药的计画或将终止。

利帕夫斯基在哥伦比亚圣马塔（Santa Marta）举行的欧盟与拉美及加海国家共同体（CELAC）峰会场边受访时对法新社表示：「我们知道，如果想要阻止俄罗斯，我们就必须付出代价。」

即将卸任外长、未来将担任在野党国会议员的利帕夫斯基还说，巴比斯及其盟友「正在谈论停止或限制弹药援助计画」。

巴比斯曾于2017年至2021年担任总理，这次大选未能获得多数支持，意味着他将必须与极右及疑欧党派协商组阁。

巴比斯若重新执政，捷克可能会与拒绝对乌克兰提供军事援助或制裁俄罗斯的匈牙利、斯洛伐克等国立场一致。

利帕夫斯基表示，他预期巴比斯政府不会退出北约，因为「北约是我们最终的安全保障，并协助我们规划国防事务。」

利帕夫斯基警告，俄罗斯依旧将捷克这个前苏联卫星国视为「某种可影响并掠夺资源的领土。」