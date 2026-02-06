接棒东协轮值主席国 菲盼今年完成南海行为准则谈判

（法新社新加坡6日电） 菲律宾今天表示，身为东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国，菲国将寻求加速推动长期停滞的南海行为准则谈判，目标是在今年达成协议。

菲律宾外交部长拉萨洛（Maria Theresa Lazaro）今天在新加坡一场论坛上表示，东协与中国将增加工作小组会议的频率，从目前每3个月举行一次改为每月举行一次。

「南海行为准则」（COC）已讨论多年，但因各方在涵盖范围、执法及法律地位等问题上存在分歧，谈判多次陷入僵局。

近年来，中国与菲律宾在南海发生多起冲突，包括船只碰撞，以及中国海警船对菲方船只发射水炮。

拉萨洛表示，根据新的时程表，高阶官员之间也将增加额外会议。她在这场由新加坡智库主办的论坛上强调，目标是制定一套「有效且具实质意义」、并符合国际法的准则。

拉萨洛说：「今年我们将竭力完成东协－中国南海行为准则的磋商…我必须强调『竭力』完成这两个字。正如我所说，我是乐观主义者，同时也是务实主义者，因为我们真的不知道后续会如何发展。」

菲律宾今年1月从马来西亚手中接棒，担任11个成员国的东协轮值主席国。

拉萨洛指出，谈判的动力已有改善，数个东协成员国近期已提交文件与提案，以作为下一个阶段讨论的指引。

她提到，目前最具争议的议题包括准则是否应具备法律约束力、协议涵盖的地理范围，以及对「自我克制」等词汇的定义。

她说：「东协与中国在谈判这项行为准则上投入了大量心力。现在差不多该完成了。」