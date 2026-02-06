描绘欧巴马夫妇成猴子 川普分享歧视影片后火速删文

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普分享一段带有歧视性的影片，将前总统欧巴马夫妇描绘成猴子，引发美国政坛跨党派强烈谴责后，今天罕见地将贴文删除。

这段影片昨天深夜发布在川普「真实社群」（Truth Social）帐号上。白宫最初驳斥外界批评是「假愤怒」，但随后改口，将贴文归咎于一名幕僚操作失误。

民主党人痛批川普针对美国史上首位非裔总统与第一夫人的欧巴马夫妇的举措「卑劣」；一名资深共和党参议员直言，这段影片明显带有种族歧视。

这段长一分钟的影片提出关于川普2020年大选败给拜登的阴谋论。当影片接近尾声时，欧巴马夫妇的脸被合成到猴子身上，画面约出现一秒钟，背景音乐则播放「狮子今晚睡着了」（The Lion Sleeps Tonight）。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）起初淡化处理争议，称画面「来自一段网路迷因影片，将川普总统描绘为丛林之王，民主党人则是『狮子王』中的角色」。

她在致法新社的声明中表示：「请停止这种假愤怒，去报导一些真正对美国公众重要的事情。」

然而，这则贴文出现约12小时后，向来不愿承认错误的川普政府罕见让步。白宫官员向法新社表示：「一名白宫幕僚误发这则贴文，现已删除。」

对此，欧巴马夫妇未立即回应。

尽管民主党人率先猛抨贴文，但真正促使白宫转向的，似乎是部分共和党人的愤怒反应。

非裔共和党参议员史考特（Tim Scott）表示，这段影片是「我在这个白宫见过最具种族歧视的事」，并称他「祈祷那是假的」，要求川普将其删除。

另一名共和党参议员韦克尔（Roger Wicker）说，这则贴文「完全不可接受，总统应该删除并道歉」。

去年，川普也曾发布一段人工智慧（AI）生成影片，画面显示欧巴马在椭圆形办公室被逮捕，并穿着橘色囚服站在铁窗后。（编译：徐睿承）