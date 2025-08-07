提高关税措施生效 经济学家忧冲击美国经济

（法新社华盛顿7日电） 美国今天提高对数十个经济体的关税，此举大幅增加川普总统致力重塑全球贸易的风险。经济学家示警，这些措施长远来看恐加剧通膨，拖累经济成长。

随着川普上周签署的行政命令正式生效，美国对贸易伙伴的关税自原来的10%调高到15%至41%不等。

包括欧洲联盟、日本和韩国等经济体，许多商品即使与华府达成协议以避免更高税率，现在仍要面临15%的关税。

但印度等国的关税则为25%，3周后还将加倍；至于叙利亚、缅甸与寮国，关税则高达40%或41%。

午夜刚过，川普即在自家社群媒体真实社群（Truth Social）发文表示：「午夜了！！！数十亿美元的关税目前正涌入美国！」

但这些较高关税并不适用于特定产业的进口品项，例如钢铁、汽车、药品和晶片，这些商品将另行徵税。

川普昨天表示，他计划对半导体徵收100%关税。台湾当局则指出，晶圆代工龙头台积电在美国设厂，因此可以豁免。

即便如此，企业与产业组织警告，新关税将严重损害美国较小型企业。经济学家示警，这些关税长远来看可能会让通膨加速恶化，拖累经济成长。

随着各国关税水准尘埃落定，至少目前如此，乔治城大学（Georgetown University）教授布希（Marc Busch）预计，美国企业将把增加的成本转嫁给消费者。

今天生效的关税，也让近期与川普达成协议的伙伴仍有挥之不去的疑问。

例如，日本和美国似乎在关税协议的关键细节存在分歧，例如何时降低日本汽车进口关税。

与此同时，欧盟继续争取将重要的葡萄酒产业剔除在关税清单之外。

川普昨天同时另辟新战线，将对印度商品的关税翻倍至50%，理由是印度仍继续购买俄罗斯石油。新增的25%关税将在3周后生效。

川普下令对印度加徵关税，还威胁要对其它「直接或间接」进口俄罗斯石油的国家进行惩罚。俄罗斯石油是莫斯科在乌克兰战争中的主要收入来源。

美国今天也把多项巴西商品关税从10%大幅调高至50%，但是豁免包括柳橙汁与民航客机在内的品项，外界认为已减缓巴西受打击力道。

不过，巴西咖啡、牛肉和糖等关键商品仍受冲击。

川普大规模加徵关税的众多措施，因动用「国际紧急经济权力法」而面临法律挑战，案件最终可能会上诉到美国最高法院。