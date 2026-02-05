撤港口合约遭中国警告 巴拿马总统：尊重司法裁决

（法新社巴拿马市4日电） 巴拿马最高法院日前撤销香港长江和记实业旗下子公司持有的巴拿马运河两座港口合约，中国警告巴拿马将为此付出沉重代价。巴拿马总统穆里诺今天对这番威胁表达强烈不满。

穆里诺（Jose Raul Mulino）在社群平台X发文说，他「强烈」反对北京方面的威胁，并强调巴拿马是一个维护法治、尊重司法独立的国家。

美国总统川普去年曾向巴拿马施压，要求撤销长和子公司巴拿马港口公司（PPC）的合约，并以中国对运河影响力过大为由，扬言收回巴拿马运河（Panama Canal）的控制权。

巴拿马港口公司1997年1月获巴拿马政府批准，特许经营运河两端的巴尔博亚港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿马港口公司2021年依「自动续约条款」，再取得25年特许经营权直到2047年。

但这份特许经营合约上周被巴拿马最高法院宣告违宪而失效；巴拿马最高法院指合约对长和存在「逾越比例的偏袒」，「损害国家利益」。

彭博报导，中国国务院港澳事务办公室透过微信公众号发表评论文章，指责巴拿马选择屈服于外部压力。

港澳办呼吁巴拿马当局认清形势、迷途知返，并警告「若巴方一意孤行、执迷不悟，势必在政治与经济层面付出沉重代价」。

穆里诺对上述威胁表达强烈不满，强调巴拿马是一个维护法治的国家，也会「尊重司法机关的裁决」。 他补充说，外交部将对此发表声明，并「采取相应决策」。

巴拿马运河连接太平洋与大西洋，是全球重要的海上交通动脉，承载美国约40%的货柜运输量及全球约5%贸易。

巴拿马海事管理局（AMP）表示，在新的特许经营权完成公开招标前，巴拿马运河两端港口将暂由丹麦航运巨头马士基集团（Maersk）接手管理。（编译：刘文瑜）