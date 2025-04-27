教宗方济各葬礼落幕 枢密会议日期引发外界关注

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（法新社梵蒂冈26日电） 随着教宗方济各（Pope Francis）的盛大葬礼落幕，外界目光焦点转向预计数日之内召开、旨在选举天主教会新领袖的枢密会议（Conclave）。

法新社报导，教宗于4月21日辞世，享寿88岁。包括世界多国领袖和在位君主，约有40万人今天前来梵蒂冈参加这位阿根廷籍教宗的葬礼。葬礼后教宗安葬在他生前最喜爱的罗马圣母大殿（Santa Maria Maggiore）。

许多哀悼者都对教宗的继任人选表示忧虑。现居义国、48岁的阿根廷翻译卡奇亚多（Romina Cacciatore）说：「他（方济各）让教会转型成更正常、更人性化的组织，但我担心接下来会发生什么状况。」

本月28日上午9时（台北时间28日下午3时），枢机主教团将举行教宗辞世以来的第5次全体会议，预计会中将宣布枢密会议的日期。

在西斯汀教堂（Sistine Chapel）密室举行的教宗选举，数个世纪以来一直都是公众关注话题。

枢机选举人每天将投票4次，直到有1位候选人获得2/3票数支持，之后西斯汀教堂的烟囱会冒出白烟，向全世界宣布新教宗人选已出炉。

卢森堡枢机主教霍勒里希（Jean-Claude Hollerich）上周表示，他预计枢密会议将于5月5日或6日登场，也就是在教宗为期9天的哀悼期于5月4日结束之后举行。