教宗祈求和平降临黎巴嫩和周遭地区

（法新社贝鲁特1日电） 罗马天主教教宗良十四世海外首访第二站黎巴嫩的行程进入第2天，他今天造访黎国首都贝鲁特以北山区一处知名朝圣地，祈求和平降临黎巴嫩和周遭地区。

良十四世（Pope Leo XIV）搭乘教宗专车，沿着蜿蜒山路前往黎巴嫩以北山区安纳亚（Annaya）一座修道院时，数以千计民众在路旁高声呼喊并洒米以示庆祝。

教宗在烛光摇曳的石造修道院内表示：「我们为世界祈求和平，特别恳求和平降临黎巴嫩和整个黎凡特（Levant）地区。」

这座修道院是黎巴嫩圣人圣夏贝尔（Saint Charbel）的长眠之地，他在1977年由教廷正式封圣，在黎巴嫩基督教群体之外也极受尊崇。

经过严格安检的数千民众聚集修道院外，其中一位民众达克卡什（Jihane Daccache）告诉法新社，「教宗今天到访这片长期渴望和平的土地，这具有历史意义。他为我和所有黎巴嫩人带来希望与信仰」，尽管前方仍有艰难险阻。

今天一早数千民众冒雨聚集在贝鲁特以北街道旁，热烈欢迎教宗车队经过，人潮中有人挥舞黎巴嫩或梵蒂冈国旗。

61岁家庭主妇达拉欧尼（Therese Daraouni）兴奋地告诉法新社：「大家都特地去罗马朝见教宗，这次是他来到我们身边，这是最伟大的祝福，也是黎巴嫩最大的恩典和希望。希望大家能为了黎巴嫩和国家团结起来。」

期盼一睹教宗风采的当地民众齐迪亚克（Yasmine Chidiac）表示，「我们竭诚欢迎教宗到访，他这次行程使我们重新展现笑容。我们始终对和平到来怀抱盼望和信心，也期盼黎巴嫩能持续成为世界灯塔以及人们交流的地方」。

良十四世稍晚将前往贝鲁特以北的哈里萨（Harissa）一处朝圣地向主教和神职人员发表演说，当地有一尊巨大的黎巴嫩圣母像（Our Lady of Lebanon）矗立在陡峭山顶上，俯瞰地中海。

教宗还会在贝鲁特市中心的烈士广场（Martyrs’ Square），与黎国政府承认的18个宗教派别人士进行跨宗教活动。

贝鲁特当局宣布今、明2天为国定假日，并实施道路封闭和全面禁止无人机拍摄，提升教宗到访期间的维安。