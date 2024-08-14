瑞士教师工作满意度仅差强人意

一项新研究显示，瑞士教师对同事、班级和排课比较满意，但对全纳教学法(inclusive approach)(多语)的态度比较负面。
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瑞士教师协会(Swiss Teacher’s Association LCH)于8月8日表示，总体而言，教师对工作满意度给出了4.2的评分(采用瑞士打分制，满分6分)。协会主席Dagmar Rösler告诉媒体：“总的来说，瑞士教师们对自身职业感到满意，但也有一些地方需要引起注意。”
据该研究的负责人Martina Brägger表示，教师对与同事、学生和家长之间的合作尤为满意。唯一反馈不太积极的方面，是对全纳教学法的看法。此外，在工作与个人业余时间的平衡、公众认可度和晋升及深造机会等方面，仍有待改进。
不过总体满意度达到了4.2分。Brägger认为：“我们的表现在合理范围内，但还有很大提升空间。”
在满分6分的评分体系中，全纳教学单项仅得到3分，其中资源问题尤为突出。教师资源缺乏和教室不足都是问题所在。同时，近半数受访者表示，自己没有足够的时间完成本职工作的要求。
上一次此类调查还是2014年时针对瑞士德语区进行的调研。Brägger认为，虽历经十年，但调查涉及的各方面却几乎没有改进。唯一值得注意的是教师们对薪酬变化的反馈稍有改善，但另一方面，他们面临的压力水平也更高了。
今年的调研首次覆盖了瑞士法语区、意大利语区提契诺州以及列支敦士登进行。教师协会的所有成员都受邀参加了此次在线调研。瑞士德语区的1.65万和法语区的2230名教师参与了调查。
Brägger表示，此次调研参与率为36%，因此具有一定的代表性。
据称，瑞士法语区的教师从校方管理层获得的支持较少，同事之间也缺乏互帮互助的感觉。他们对满意度的总体评分为3.9。教师协会分析认为，两个语区之间的差异，可能由于法语区学校规模相对较大，且在管理模式上等级较意大利语区也更为分明。
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