碎片化时代，网络平台是民主的推手还是绊脚石？

X等大型平台曾承诺成为类似于市政广场的数字聚会场所，但并非所有人都认同这一愿景已然实现。 Guiziou Franck / Hemis.fr

近年来，社交媒体从曾经的“数字市政广场”逐渐演变成充满噪音的舆论场，各大平台在流量与公共责任之间挣扎前行。而如今，人工智能的兴起让这一趋势愈演愈烈，自动生成的内容泛滥，让真假信息难辨，公共讨论空间的内容更趋碎片化。

15 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

目前，各大网络平台面临舆论压力，人工智能可能会让互联网内容泛滥，关于构建和谐数字公共空间的宏大理想，是否已然化为泡影？

对于一个粉丝不足5’000的人来说，退出社交媒体平台X，通常不会成为新闻。但如果此人是瑞士内政部长，那情况就大不相同。当伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)在2024年10月发布最后一条推文，直言X“发生了深刻变化”，她已对平台上的辩论文化感到厌倦时，这番话自然不会无人问津。

这位左翼政治家的退出，实则是在顺应全球趋势。2022年，埃隆·马斯克(Elon Musk)收购X后，曾承诺将其打造为一个“温暖、包容所有人”的“数字城市广场”。然而，到2025年1月，瑞士政府的一个顾问小组却发出警告：X，Facebook、TikTok等大型平台，凭借其强大的商业影响力与舆论塑造能力，正在对民主本身构成威胁。

伊丽莎白·鲍梅-施耐德退守更温和的Instagram

过去两年，X平台上的仇恨言论有所增加，语气也变得粗暴。部分原因在于审核规则的放松，部分则源于文化环境的改变。这一变化再次引发了关于“体面的网络公共空间”究竟该是什么样子的讨论。马斯克的大刀阔斧改革，以及Meta近期决定采取的类似做法，对言论自由的拥护者而言无疑是好消息。但与此同时，许多人却选择“用脚投票”，离开X平台，其中包括许多广告主。

然而，对于那些担忧舆论极端化和反民主言论蔓延的人而言，退出X这样的平台，真的能解决问题吗？正如《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)所言，鲍姆-施奈德的选择-从X转向Meta旗下的Instagram-究竟是寻找更理性的对话空间，还是仅仅退守到一个“数字化的门禁社区”？

艾玛·霍斯：回音室中的回音室

“回音室确实存在，但它到底是多大的问题，还不好说。”苏黎世大学数字技术与网络行为研究员艾玛·霍斯(Emma Hoes)表示。

霍斯认为，人们总是围绕“回音室”大做文章，反而可能让它变得比实际情况更加严重，最终陷入一个“回音室中的回音室”。她说：“归根结底，至少有一些研究表明，我们在社交媒体上看到的内容比线下生活更加多元化。”即便是在像Bluesky这样的小众独立社交平台(霍斯的许多同事已转移至此)，用户依然会意外接触到自己并未主动选择去看的信息。

但无论如何，如果真的设计一个系统，不断向用户推送与其立场相左的观点(类似某些言论自由绝对论者眼中的X)，这未必能让人的思想更加开放。霍斯指出：“研究最一致的结论之一就是，政治观念具有极强的稳定性。人们在成长过程中就已形成基本立场，而社交媒体上的推送信息，并不能轻易改变他们的看法。”即使身处信息泛滥、观点纷争的时代，“人们的观念依然很难真正改变”。

艾玛·霍斯(Emma Hoes)是苏黎世大学的博士后研究员，专注于研究数字技术如何影响信息生态系统的质量。 Courtesy of

人们也很容易高估互联网上政治辩论的普遍性。霍斯指出，现实情况是，大多数网民消费的内容多是“无营养的信息”，无论是娱乐，还是各类“文化战争”的素材。如果再加上TikTok、色情、赌博、游戏等内容，互联网的真实图景并非充满两极分化的政策讨论，而更像是一种“新闻匮乏”的状态。

人们也很容易对数字公共空间的前景过于理想化，认为互联网可以成为一个开放讨论的空间，让各种观点汇聚、融合，最终形成某种民主意志的体现。然而，互联网的核心功能，从来不是将分散的信息整合成统一的民众共识，而是让相似的兴趣群体得以相连，尤其是那些原本小众的圈层。无论是和谐交流还是充满敌意，人们总能找到与自己有共同语言的人-有人围坐讨论填字游戏，有人相聚讨论地球的椭球体形态。

这种基于兴趣的社群化趋势，也让政治舆论更加碎片化，形成各不相同的群体，而这些群体很难围绕共同的事业凝聚在一起。在2024年的一篇论文中，霍斯的同事雷娜特·菲舍尔(Renate Fischer)和奥特弗里德·贾伦(Otfried Jarren)指出，互联网的海量信息、传播速度和观点多样性，使得民主社会难以形成真正可转化为政治行动的公共舆论。换句话说，公共领域正逐渐丧失稳定社会、凝聚共识的能力，而将理性讨论转化为实际政治决策的过程，也变得愈发困难。

简而言之：我们都在网上发表观点，在信息的汪洋大海中冲浪。然而，当西方诸多国家的民主信任度日渐下滑，这些无休止的网络喧嚣，究竟能汇聚成什么？还是说这些噪音一点价值都没有？

汉内斯·巴约尔：ChatGPT塑造新的话语体系

“这就是互联网的意义所在-它广阔无垠，庞杂到没有人能够完全掌握。”加州大学伯克利分校的汉内斯·巴约尔(Hannes Bajohr)如此说道。他研究人工智能与大型语言模型(LLM)如何影响文本与写作，并指出，未来的信息洪流可能比现在更加汹涌。

像ChatGPT这样的大型语言模型，使得几乎任何人都能轻松创作文字、视频或音乐，这将进一步加速本已数不胜数的网络内容产出，让获取优质信息变得愈发困难。巴约尔指出，在极端情况下，这甚至可能催生出“人造公共领域”-一个充斥着AI生成内容的空间，在其中，你无法分辨哪些是人写的，哪些是机器生成的。巴霍尔警告说，这种不确定性将让信任、真实性和责任等民主社会赖以维系的核心理念承受前所未有的压力。

汉内斯·巴约尔是加州大学伯克利分校德语系助理教授。他曾在巴塞尔大学和苏黎世赫尔维蒂学院(Collegium Helveticum)从事博士后研究。 Jen Siska / Courtesy of

大型语言模型还可能从根本上改变人类使用语言的方式。巴约尔指出，ChatGPT等工具虽然声称是中立的，但由于其训练数据和算法选择的偏向性，它们实际上并不具备真正的“客观性”。就像社交媒体一样，这些AI也有其固有的偏见，并按照特定的模式生成内容。而更令人担忧的是，大型语言模型依赖统计建模，因此存在“价值观锁定”的风险-它们可能会被困在某种固定的话语框架中，难以迅速适应现实世界中不断变化的政治语境和语言习惯。

巴约尔认为，如果市面上有数百万种大型语言模型可供选择，这个问题或许不那么严重。然而，目前这一领域主要由少数逐利的企业掌控，这可能会导致语言和话语模式的单一化，最终形成由这些公司主导的话语体系。长远来看，这甚至可能进一步简化思维模式，削弱人类在民主讨论中的表达与思辨能力。

是否该“引导”人们变得更友善？

目前，人工智能和大型平台的监管工作，一般不会关注人们如何说话或在哪里发言，除非涉及到执行禁止仇恨言论的法律。但在一个自由的互联网世界里，即便某些空间设计得再好，也无法强迫人们聚集在同一个空间里。同样，仅仅因为有人言辞稍显冒犯，也无法对其追责。

至于是否可以“引导”人们变得更友善，或以某种方式发表观点，这又是另一个问题。从企业层面来看，这种现象其实已经出现。例如，苹果公司最近推出了一款AI工具，可以让你的电子邮件读起来不那么生硬无礼；而自动补全和拼写检查功能，甚至可以看作这些“善意工具”的前身。巴约尔指出，只要这些功能是用户自主选择的，问题不大。真正令人担忧的，是它们在用户毫不知情的情况下被默认植入通信工具，这才是充满反乌托邦色彩的情境。

总体而言，干涉人们的言论和分享始终是一件棘手的事情，巴约尔和霍斯对此看法一致。不过，在霍斯看来，重要的是不要过于纠结于这些问题。她表示：“虽然网上有很多‘不好’的内容， 但在人们消费的内容中仍然是少数。”她认为，一个健康运作的网络公共领域所需的基本要素-准确且多样化的信息、广泛的参与-其实早已具备。关键在于，人们是否愿意去发现、去寻找，或者帮助他人找到有价值的内容。“人们手里明明握着所有工具，只是他们并不总是去使用，”霍斯如是说。

人工智能如何加剧中国的网络言论噪音 近年来，人工智能技术的迅猛发展在提升信息传播效率的同时，也加剧了中国社交媒体平台上的网络言论噪音问题。AI技术，特别是生成式人工智能，使得虚假信息的生产和传播更加便捷，导致网络环境中虚假信息泛滥，影响公众认知和社会稳定。 生成式人工智能，如ChatGPT等大型语言模型，能够快速生成高质量的文本、图像和视频内容。这使得不法分子可以利用AI技术大规模制造虚假信息，混淆视听，扰乱舆论。据南方都市报报道，2024年7月，四川警方通报了10起利用AI技术造谣的典型案例，包括伪造自然灾害和社会事件的虚假新闻。 AI生成的内容往往具有高度的逼真性，普通用户难以分辨其真伪。这增加了虚假信息的传播风险，可能引发公众恐慌或误导舆论。例如，2024年1月，社交媒体上流传的“好莱坞山火”视频和图片，实际上是由AI生成的虚假内容，但仍被广泛传播，导致公众误解。 AI技术还被用于操纵公众舆论。通过AI算法，操纵者可以自动生成大量虚假账号和评论，制造虚假的社交媒体活动，影响公众观点。据《纽约时报》报道，2022年北京冬奥会期间，超过3’000个机器人和虚假账户被用于影响海外舆论，试图塑造对中国有利的叙事。 (信息来源：163.com, wikipedia)

(编辑：本杰明·冯·维尔，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

