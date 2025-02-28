瑞士的首部奈飞电视剧《冬宫》获得成功

影片的主角莫雷尔想在阿尔卑斯山开一家五星级宾馆。 RTS

奈飞的出现促进了全球影视的发展，这个流媒体服务平台已经进入了千家万户，它不仅制作和引进全球各地的影视作品，还积极投资本地原创内容。瑞士的一个不为人知的民族特色是”保守“，而现在保守的瑞士也开始与奈飞合作，这对瑞士娱乐业意味着什么？

10 分钟

相关内容

《冬宫》是瑞士与美国流媒体服务公司奈飞联合制作的首部电视连续剧。随着瑞士所谓的“奈飞法案”(Lex Netflix)的推出，这种国际合作今后可能会更加频繁。

“在《冬宫》(Winter Palace)第一集中，法瑞双国籍演员西里尔·梅茨格(Cyril Metzger)饰演的主人公安德烈·莫雷尔(André Morel)提出这样的问题：”我们瑞士人的民族特色什么？”莫雷尔的回答是：“不要有不切实际的妄想”。在这个共8集电视连续剧中，都贯穿着“保守瑞士人”的主题，而莫雷尔这个角色则一直在努力让瑞士人摆脱这种“小格局思维方式”的束缚。

这部名叫《冬宫》(Winter Palace)的电视连续剧是瑞士首部与美国流媒体服务公司奈飞(Netflix)联合制作的产品。该剧以1899年为背景，讲述了莫雷尔在瓦莱州的阿尔卑斯山中开了一家大酒店的故事。

《冬宫》(Winter Palace)剧透 《冬宫》是一部法语和英语的年代剧，描绘二十世纪初一位瑞士酒店经营者和英国贵族在阿尔卑斯山构想的冬季旅游的诞生过程。 该剧根据真实故事改编，剧情围绕雄心勃勃的创业者安德烈·莫雷尔展开。1899 年，莫雷尔设想建造一家五星级豪华酒店，整个冬天都开放。他说服了富有的贵族费尔法克斯勋爵加盟，两人为了实现梦想而与苛刻的客户、叛逆的员工和恶劣的气候作斗争。 资料来源：豆瓣

他想把自己的家乡-也就是整个瑞士阿尔卑斯山-变成一个国际豪华旅游的热点地区。对于今天的瑞士观众来说这已经是不争的事实-莫雷尔的愿景毫无悬念，确实有着辉煌的未来。

新篇章

莫雷尔在这部剧中充当的角色是一个让瑞士人战胜目光狭小的缺陷，而这部电视剧其实影射的是对瑞士影视业的推动作用，让更多国际观众看到瑞士的优秀作品-就像剧中莫雷尔的酒店一样，让那些很难取悦的上层社会的客人们在瑞士享受到了奶酪火锅和滑雪等阿尔卑斯山的乐趣。

这是瑞士广播电视集团(SRG)与流媒体服务提供商奈飞之间的首次合作。瑞士资讯SWI swissinfo.ch也是瑞士广播电视集团的旗下一员。

《冬宫》是奈飞与瑞士第二次合作的成果。2023年该流媒体服务公司曾与瑞士导演迈克尔·斯坦纳(Michael Steiner)和苏黎世制片公司雨果电影(hugofilm)联合制作了恐怖片《早起的鸟儿》(Early Birds)。

瑞士今后可能会增加此类合作。自2024年1月起，“奈飞法案”生效以来，奈飞、Disney+和Prime Video等国际流媒体服务公司必须将其在瑞士创造的利润的4%再投资于瑞士国内影视制作。”奈飞法案“于2022年在全民投票中获得通过，这是一条促进瑞士电影业发展的法律。

瑞士的这项法案并不算是一项激进的法规，在意大利和法国等其他欧洲国家，类似的法规已实施多年。

然而，“奈飞法案”的通过无疑标志着瑞士影视业历史新篇章的开始。《冬宫》这部剧的诞生，显示出这种新的筹资模式，会带来怎样的艺术和经济效果。

电视剧《冬宫》于圣诞节播出。 RTS

探索

该剧由琳德赛·沙佩罗(Lindsay Shapero)与奈飞、瑞士广播电视台 (RTS) 以及日内瓦制片公司Point Prod和巴黎的Oble制作公司合作完成。作品来自编剧兼导演让·马克·弗罗尔(Jean-Marc Fröhle)。

事实上，早在有关“奈飞法案”的公众讨论开始之前，这个合作的想法就已萌生：“我们自2020年起就开始与奈飞联系，讨论项目，”瑞士广播电视台的首席制片人帕特里克·苏奈尔(Patrick Suhner)说。

这部剧播出后的效果非常好，超出了预期，获得了广泛的观众群和国际观众的认可。

这个连续剧的主题其实还是以前的老套路：保守的瑞士山区居民面对傲慢的英国领主和他的女权运动者女儿、自负的奥地利女演员、喜欢打枪、戴牛仔帽的德克萨斯石油大亨。

从《冬宫》这部剧对“典型瑞士特色”的运用这一着眼点来看，这个项目更像是在影射瑞士对与奈飞合作的态度，而非是一部与同类作品竞争的艺术代表作。

然而，如果由此联想到流媒体机构奈飞进入瑞士的艰难过程，也未免太过片面。根据瑞士广播电视台的说法，奈飞在这部剧的编导上发挥了很大作用，比如在每一集的结尾都添加了悬念设计。

但除此之外，奈飞在创意方面的影响并不大：”奈飞是在剧本已经写好的情况下才介入的，”瑞士广播电视台执行制片人苏奈尔说：”他们提出了一些意见，但总体来讲，这部电视剧的剧情吸引了他们，他们对当时已经成型的结构非常满意。”

在瓦莱州的拍摄工作。 Keystone / Jean-Christophe Bott

愿景

与大型流媒体服务机构开展合作的最佳方式是将它们看作另一个合作伙伴，苏奈尔说：“其实这并不复杂，就是选演员和后期剪辑时进需要交换意见。而且每次讨论都深具建设性，就像两家广播公司合作制作一部剧作时的情况一样。”

最重要的是，参与各方要对项目有同样的想象，面对负责制作团队(这里指的是制作公司Point Prod和Oble)时，要意见一致。

这也是瑞士广播电视台对未来与奈飞合作的想象。苏奈尔说：”我们已经与法语电视一台(TF1)、Arte电视台、法国电视台和加拿大广播电台等联合广播公司合作了多部电视剧。看起来，瑞士电视台的“小格局思维”时代已经过去了。

这一点从《冬宫》这部剧中就可见一斑，该剧拥有丰富的历史背景、国际演员阵容、法语和英语对白。另外一个很好的合作产品是侦探喜剧《Tschugger》(前两季由 瑞士电视台和德国天空电视台瑞士分公司联合制作)。

当奶酪火锅首次出现在大酒店时，引起了轰动。 RTS

筹资

然而，有了雄心之后还需要新的融资模式。而这恰恰是奈飞这样的全球参与者可以-或者说必须-发挥作用的地方，这正是“奈飞法案”带来的福利。苏奈尔说：”我们从一开始就知道，这部以1899年阿尔卑斯山为背景的电视剧需要比平常更多的资金。”

在瑞士广播电视集团的帮助下，瑞士电视台投资了近700万瑞郎(约合人民币5600万元)。但这还不够，因此找到一个资金雄厚的合作伙伴是不可避免的。

与奈飞的合作提高了人们对该剧的期望值，苏奈尔说，因此这部剧必须在创意和经济上取得一定的成果。反过来，像《冬宫》这样的项目也能提高瑞士影视业的国际知名度。

奈飞为瑞士作品提供了一个巨大的平台。所以，《冬宫》的成功，也预示着整个瑞士影视业的胜利。

(编辑：Virginie Mangin/ac; 编译自德文：杨煦冬/dh)