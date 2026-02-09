2026年洛桑国际芭蕾舞比赛：三名中国选手获得奖学金
在2026年洛桑国际芭蕾舞比赛上，14名年轻舞者荣获奖项，其中3名来自中国。
今年的第54届洛桑国际芭蕾舞比赛中，共有18个国家的79名舞者参赛，其中来自8个国家的21名舞者进入决赛，最终14人获得奖学金-获奖者将获得加入世界顶级舞团或院校深造或实习的机会。
获得奖学金的14名选手中，6名来自韩国、3名来自中国、2名来自美国、日本、比利时和罗马尼亚也各有一人获奖。
三名获得“洛桑奖学金”的中国选手分别为：黄靖馨雨(第三名)、秦熠晗(第四名)和曹钰非(第六名)。三人均来自北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校。
洛桑国际芭蕾舞比赛创立于1973年，今年已是第54届。为了本年度赛事，九位专业人士组成的评审团审阅了来自43个不同国籍的444名舞者的视频作，并从中选拔出71名入围者，另有8人此前已通过初选。
相关内容
预备，起！洛桑-芭蕾人生的起跳点
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。