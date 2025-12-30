新加坡严惩诈骗 新法上路最高处24下鞭刑

afp_tickers

2 分钟

（法新社新加坡30日电） 新加坡今天起对于重大诈骗案件，将强制施以最多24下鞭刑，相关罚则的法律已经生效。

面对诈骗集团猖獗与创新高的诈骗损失，新加坡当局大力打击诈骗犯罪。内政部表示：「打击诈骗是全国的首要任务」。

新加坡内政部兼外交部高级政务部长沈颖11月在国会推动法案时指出，从2020年至2025年上半年，东南亚第2大经济体新加坡因诈骗损失超过28亿美元，并在此期间通报了约19万件诈骗案件。

本次将鞭刑纳入对诈骗犯刑罚范畴，是国会在11月修正通过刑法的一部分，将与监禁与罚款等其他刑罚并用。

内政部向法新社证实：「没错，修正条款从今天（2025年12月30日）正式生效。」

内政部在先前声明中说，诈骗犯、诈骗集团成员或招募者，「将被强制施以至少6下、最高24下鞭刑」。

协助诈骗犯的人，包括所谓的「钱骡」（money mules），也就是提供银行帐户或SIM卡者，则可被裁量处以最多12下鞭刑。

近年来，新加坡当局加强了全国防诈教育，包括设立全国防诈热线。

去年时任新加坡总理李显龙接受本地媒体访问时透露，自己曾因网购的商品迟迟未到而遭诈骗，凸显出诈骗问题已波及社会各阶层。