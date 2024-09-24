新加坡罕见官员涉贪案开审

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（法新社新加坡24日电） 新加坡媒体报导，前交通部长易华仁（S. Iswaran）已承认在职期间收受礼物。这桩在当地甚为罕见的贪污审判今天展开，也是星国近50年来首次有官员因涉贪受审。

易华仁最广为人知的事迹之一就是协助将一级方程式赛车（Formula 1）引入星国。他因遭控收受价值数十万美元的礼物等数十项罪名，今年1月辞去官职。

他今早搭乘白色休旅车抵达最高法院，拒绝回答媒体问题，仅向聚集在法院外的记者道「早安」。法庭于当地时间上午10时开始审理案件。

观察人士认为，此案是星国史上最具政治意义的审判之一。在预计明年11月举行的大选之前，此案也可能破坏执政党「人民行动党」（People’s Action Party）的名声。

62岁的易华仁原本被依35项罪名起诉，其中多数与贪腐有关，其中1项涉及政府合约的罪名最重可处7年有期徒刑。

他还涉嫌收受2名商人馈赠的礼物，价值超过30万美元（约新台币960万元），包括马来西亚饭店大亨王明星（Ong Beng Seng）赠送的热门运动赛事和表演门票。旅店置业公司（Hotel Properties Limited）执行董事王明星现居新加坡，是当地最富裕的人之一。

去年7月，王明星和易华仁同日被捕，但王明星迄今未受任何惩罚。

易华仁另被控收受1名建设公司高阶主管赠送的威士忌和高尔夫球具。这名主管也尚未遭控任何罪名。

当地媒体报导，新加坡上一次有官员涉贪被起诉受审，是1975年时任环境发展部政务部长的黄循文，他被控收贿逾60万美元。