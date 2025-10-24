新日相高市：与川普携手提升美日关系至新高度

（法新社东京27日电） 日本新任首相高市早苗今表示，她将在与美国总统川普来访会谈时，把日美关系提升到「新高度」。同时她也对中国提出批评，并承诺对外国人采取更严格立场。

在她首次施政演说中，高市早苗在吵杂的国会上表示，原定国防支出提升至国内生产毛额（GDP）2%的目标，将提前两年达成。

川普一直希望东京与其他盟国提高军费支出。他预定下周访问日本，时间距高市早苗上任不过数日。

东京原本设定在2027至2028会计年度将国防支出提高到GDP的2%，不过高市早苗期望能在本财政年度就达标。

高市早苗表示，她将在川普访日时建立「互信关系」，「把日美关系提升到新高度」。

素以对中强硬着称的高市，在就职演说也警告，邻国的中国、北韩和俄罗斯军事活动，已成为严重威胁。

她说：「我们所习以为常的自由、开放且稳定的国际秩序，正因历史性的权力结构转变与日益激烈的地缘政治竞争而受到严重冲击。」

高市早苗先前曾表示，日本现被中国完全轻视，东京现在必须「正视来自北京的安全威胁」，同时也呼吁加强与台湾的安全合作。

不过，这位日本首位女首相在接下来几个月，将面临众多其他复杂议题，包括经济停滞及人口持续减少。