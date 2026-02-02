施凯尔吁英欧加强合作 聚焦国防与单一市场

（法新社伦敦1日电） 英国首相施凯尔表示，英国应在国防领域与欧洲联盟（EU）「加强合作」，包括参与一项欧盟推动的武器库存强化计画，同时寻求与欧盟单一市场建立更紧密的关系。

在施凯尔（Keir Starmer）发表这番谈话前，英国去年曾尝试加入欧盟规模达1500亿欧元（约新台币5兆1060亿元）的军备基金，但入场费问题导致谈判破裂。

施凯尔本周在访问中国期间向媒体表示，他仍对寻求更密切合作抱持开放态度。

他说：「我认为，无论是在支出、（军事）能力还是合作方面…我们都需要加强合作。」

自俄罗斯2022年挥军乌克兰以来，欧洲各国纷纷加快脚步强化军力，布鲁塞尔也因此推出名为「欧洲安全行动」（SAFE）的防卫融资计画。

SAFE旨在为欧盟成员国提供较低利率贷款，协助其提升国防能力。英国与欧盟曾就伦敦加入该计画所需负担的金额僵持数月，最终未能达成协议。

这个结果对施凯尔而言是一大挫折。自2024年7月上台以来，施凯尔一直试图修复脱欧后的英欧关系，希望藉此振兴英国疲弱的经济。

伦敦与布鲁塞尔去年5月达成一项战略伙伴协议，其中包括深化防务合作的安排，以及促进贸易的相关措施。

欧盟主管贸易事务的执行委员塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）明天将访问伦敦并与多名英国部长会面，为今年稍晚举行的下一次双边峰会铺路。

施凯尔已排除重新加入欧盟关税同盟的可能性，倾向与欧盟单一市场建立更紧密的关系。

他在这次出访行程中表示：「我认为，欧盟单一市场中还有其他领域值得我们检视，看看能否取得更多进展。」 「这将取决于我们的讨论，以及我们认为什么符合国家利益。但我在这里想表达的是，我确实认为，我们还能走得更远。」（编译：刘文瑜）