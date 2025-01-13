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施凯尔将概述行动计画 盼英成AI领域领头羊

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（法新社伦敦12日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）将于明天概述一项「行动计画」，以使英国成为人工智慧（AI）领域的「世界领导者」，并刺激英国萎靡不振的经济。

施凯尔今晚在声明中说：「AI将推动我国发生令人难以置信的变化。」

「从教师设计个人化课程，到支持小型企业保存纪录，再到加快计画申请，AI可能改变劳动者的生活。」

施凯尔将在明天稍晚的演说中，详细介绍英国拥抱AI技术的方式。

在发表演说前的新闻稿中，施凯尔表示，AI产业「需要政府与他们站在同一阵线，一个不会袖手旁观、让机会从指缝中溜走的政府」。

他说：「在竞争激烈的世界里，我们不能袖手旁观。我们必须快速采取行动，赢得这场全球竞赛。」

他坚称：「我们的计画将使英国成为世界领导者。这意味英国会有更多就业和投资机会，人们的口袋里也会有更多钱。」

英国政府的50项提案包括建置所谓的「AI成长专区」，目的在于加快资料中心和其他AI基础建设的规画提案。

此外，当局也计画在2030年将伺服器容量增加20倍，包括建造「一台全新超级电脑，AI运算能力足以每秒对奕50万棋局」。

英国政府表示，这些提案意味公共部门将花费更少时间「执行管理业务」。

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