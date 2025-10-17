日本前首相村山富市辞世 曾发表着名「村山谈话」

afp_tickers

3 分钟

（法新社东京17日电） 日本前首相村山富市今天以高龄101岁辞世。他在战后50年发表承认日本殖民统治与侵略行为的「村山谈话」，表示日本愿正视历史、承认侵略及深刻反省和道歉，写下日本史上重要一页。

村山于1924年3月3日出生于大分市。他在自民党、社会党及先驱新党组成联合政府的1994年6月，获选担任第81任首相，成为首位出生于大分县的日本内阁总理大臣。1995年二战结束50周年，他发表了「村山谈话」。

「村山谈话」在1995年8月15日经内阁会议通过后公布，虽然正反意见两极，但后面的小泉纯一郎和安倍晋三，分别在战后60周年及70周年发表谈话时，都承袭「村山谈话」中的「深切反省」等用词。

不过，日本内部有人认为，「村山谈话」单方面定罪过往，有损日本名誉及国家利益。

村山今年接受媒体访问时强调，「承认过去的错误，表明道歉及和平国家立场，有助对亚洲各国拓展信赖，这是基于为了日本也有必要的未来志向」，并说「非常高兴看到（谈话能被）后面的政府继承，成为与亚洲各国间外交关系的基础」。

村山于1996年1月宣布辞职，首相任期561天。卸任后，他担任「社会党」改名为「社会民主党」后的首任党魁，并于2000年开始不再参加众议院选举，正式退出政坛，之后在家中与家人平静地生活。

2024年迎接100岁生日时，村山表示，「没有特别觉得已经100岁了，只是不强求、顺其自然地生活。能够一天一天与家人共度时光，就感到很幸福了」。

村山今天在大分市的医院因衰老离世，享高寿101岁，在日本历任首相中，仅次于102岁的东久迩宫稔彦。