日本国民数年减90.8万 2026年恐跌破1.2亿

（法新社东京7日电） 日本公布今年元旦的人口统计显示，日本国民约为1亿2065万多人，较2024年减少约90.8万人，相当于年减0.75%，而减少数量与幅度均创下1968年开始调查以来新高。

根据日媒报导，日本政府总务省昨天公布的人口动态调查显示，日本47个都道府县（一级行政区）之中，除了东京都之外，其他46个一级行政区的日本国民均在减少，反映出少子化严重，而日本国民很可能最快在2026年跌破1.2亿人。

这项调查是依据住民基本台帐（户籍登记）所做。

调查显示，日本国民连续16年减少，2024年全年死亡数约159万人，创下新高，出生人数则创新低，仅约68万人。

从各地来看日本国民的增减幅度，东京增加0.13%；降幅最大为秋田县，达1.91%，其次为青森县1.72%。

另外，日本国民15岁到64岁的劳动年龄人口比例为59.04%，65岁以上老年人比例为29.58%。两者均比2023年微增。

另一方面，住在日本的外国人则连续3年增加，其中2024年全年增加约35.4万人，年增10.65%，累计约367万人，主因是COVID-19（2019冠状病毒疾病）的入境限制放宽，留学生等人回流。

而外国人劳动年龄人口比例为85.77%，反映出外国人劳动力支撑着日本经济，其中增幅最高的地区，为北海道的19.57%。

2024年，日本国民加上外国人的总人口为1亿2400万多人，较2023年减少约55.4万人。（译者：杨惟敬/核稿：刘文瑜）