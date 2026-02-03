日本大雪酿30死 9旬妇遭3公尺积雪活埋

（法新社东京3日电） 日本官员今天表示，过去两周异常的大雪已造成30人丧生，其中包括一名91岁的老妇人，她被发现在自家门外3公尺高的雪堆下惨遭活埋。中央政府已派遣部队协助重灾区青森县的居民，当地偏远地区的积雪仍高达4.5公尺。

首相高市早苗今天上午召开特别内阁会议，指示各部会首长尽一切努力防止死亡和意外事故发生。

近几周来，一股强烈的冷气团沿着日本海沿岸带来大雪，部分地区的降雪量超过平时的两倍。

根据消防厅统计，自1月20日至今天，已有30人因大雪丧生。

一名当地员警在不愿透露姓名的情况下告诉法新社，死者之一是一名91岁的老妇人，她的遗体在青森县鰺泽町住家的一处雪堆下被发现。

警方认为是屋顶的积雪滑落将她掩埋。员警表示，她的死因是窒息，遗体旁还发现了一把铝制雪铲。

这名员警告诉法新社：「随着天气变暖，积雪会融化并滑落。这取决于雪量和温度。屋顶下方是个危险的地方。」

青森县知事宫下宗一郎昨天表示，他已请求日本自卫队提供救灾援助。

他说，他请求部队协助该地区需要帮忙铲雪的独居长者。

宫下指出，县府所在的青森市积雪已高达1.8公尺，并补充表示，负责清理道路和房屋积雪的当地工作人员已不堪负荷。

他在记者会上说：「危及生命的事件，例如屋顶积雪滑落或建筑物倒塌造成致命意外的风险已迫在眉睫。」