日本邀非洲领袖共商发展　提供中国以外新选择

（法新社日本横滨20日电） 日本今天起举行为期3天的发展会议，邀请非洲领袖出席，旨在为深受西方援助削减、冲突及气候变迁加剧债务危机影响的非洲大陆，提供中国以外的另一选择。

参加此次「东京非洲发展国际会议（Tokyo International Conference on African Development，TICAD）」的包括奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）、南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）、肯亚总统鲁托（William Ruto）以及联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）。

过去10年来，中国在非洲大量投资，其企业在当地签署价值数千亿美元的协议，资助兴建港口、铁路、公路等多项「一带一路」全球基础建设计画。

但澳洲智库罗伊研究院（Lowy Institute）今年5月表示，新贷款资金日渐枯竭，开发中国家现正同时面临对北京及国际私人债权人的「债务海啸」。

在此同时，非洲国家也遭逢西方援助大幅削减，特别是在美国总统川普废除美国国际开发总署（USAID）之后。

根据日本媒体报导，此次TICAD会议预计将触及日本与非洲国家未来可能签订自由贸易协定、提供贷款担保及对日本企业的投资奖励措施。

