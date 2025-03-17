日相石破茂陷商品券争议 内阁民调创新低

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（法新社东京17日电） 日本首相石破茂日前分发昂贵的商品券，给部分执政党国会议员后引发反弹，日媒今天公布的最新民调显示，石破茂内阁支持率降至上任以来新低。

身兼执政党自民党总裁（党主席）的石破茂近期遭受批评，因为他本月稍早向15名首度当选众议院议员的自民党籍议员，发放每人价值10万日圆的商品券，引发恐触犯「政治资金规正法」（类似政治献金法）的批判。

石破茂解释，他是「自掏腰包」准备这些商品券，并在与这些新议员餐叙前赠送他们商品券，用意包含慰劳议员的家人。他主张分发这些商品券并未抵触「政治资金规正法」，但考量此举「引发许多人的不信任感与愤怒」而致歉。

根据「朝日新闻」3月15日至16日所做的调查，石破茂内阁的支持率为26%，较前一次于2月所做的调查结果40%，下滑14个百分点，同时也创下他2024年10月就任首相以来新低。

《读卖新闻》本月稍早所做的另一项民意调查显示，内阁支持率为31%，较2月的39%还要低，均为石破茂去年10月上任以来最低；而「每日新闻」上周末做的民调也显示，石破茂内阁的支持率为23%，低于2月的30%，且78%的受访者认为商品券问题值得关切。