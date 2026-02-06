日相高市早苗：铁娘子2.0盼选举带来助力

（法新社东京6日电） 日本首位女首相高市早苗推崇英国第一位女首相「铁娘子」佘契尔夫人，不过比起强调性别，对中国采取强硬立场、确立工作狂形象及善于沟通，才是形塑高市领导风格的主要元素，并有望助她赢得众议院大选。

64岁的高市早苗的民调声势高涨，似乎有望在本月8日的众议院选举大胜，获得更坚实的民意基础以推动她富有雄心的政策。

一如高市本身的保守派形象，她就任首相后对移民问题表现强硬，也毫不避讳可能激怒中国的议题。

例如高市去年11月的「台湾有事」发言导致日中陷入外交争端，中国今年初宣布对日本实施军民两用物品出口管制，北京并传出同步收紧稀土对日出口。

这并非高市第一次惹怒中国，她先前担任经济安全保障大臣时，就曾直言批评北京及其在亚太地区的军事扩张行为。

高市向来支持台湾，她去年4月访台时表示强化台日安全合作「非常重要」。

此外她经常参拜东京的靖国神社，该神社供奉近250万阵亡将士的亡灵，因合祀第二次世界大战的甲级战犯，被其他亚洲国家视为日本过去军国主义的象徵。

高市大学时曾是重金属乐团的鼓手，她上月与访问日本的韩国总统李在明一同演奏K-pop歌曲，将这项音乐才能发挥得淋漓尽致。

她效法自身政治导师、已故前日本首相安倍晋三的作风，一上任就积极拉拢美国总统川普（Donald Trump），不仅大力赞扬对方，也致赠高尔夫球袋与推杆等礼物，并特地以美国牛招待川普。

尽管高市称佘契尔（Margaret Thatcher）夫人是自己的政治偶像，迄今几无迹象显示她打算打性别牌争取支持。

事实上，高市的性别观点比本就保守的自民党更偏右，她反对开放日本夫妻可使用不同姓氏，这项法律规定促使绝大部分已婚女性必须冠夫姓。

高市曾两度与前众议员山本拓结婚，两人第一次结婚时高市冠上夫姓，两人离婚又再婚后，则由山本拓改姓高市。

虽然高市选前承诺要让内阁性别比例达到北欧国家的水准，她的18位内阁阁员中仅有两名女性。

高市支持积极的货币宽松政策及扩大财政支出，延续「安倍经济学」的政策，不过若再采取这个路线，可能引发市场震荡。

另一方面，高市过去3个月忙如旋风，兑现她去年10月当选自民党总裁时的承诺：「我会努力工作、工作、工作、工作再工作」。

她去年11月为了准备国会答询，曾召集幕僚从凌晨3时起在首相公邸开会，此事引发外界议论后，她透露自己每晚只睡2到4个小时。