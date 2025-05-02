日美第2轮关税谈判结束 未提汇率与国防议题

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（法新社华盛顿1日电） 日本与美国今天就关税召开第2轮阁员级谈判。日本经济再生担当大臣赤泽亮正在会后的记者会表示，双方讨论「贸易扩大」与「非关税措施」等议题。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）与贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）今天出席第2轮谈判，地点在美国财政部内最大的厅室，谈判历时约2小时。

代表日方协商关税的赤泽在会后记者会，就川普关税表示「已强烈要求（美方）重新检视一连串措施」。他也回顾「（双方）实现深入的讨论」，另外也说明「推动在贸易扩大、非关税措施、经济安全保障合作方面具体的协商」。

双方同意明天起展开事务层级密切的协商，并在5月中以后再度召开阁员级谈判。

第2轮阁员级谈判的议题也是外界关注的焦点。美国总统川普先前曾提到驻日美军的驻军费用之外，也把日圆汇率视为问题。

赤泽表示，这次谈判并未讨论到安保与汇率议题。他提到安保议题时说「关税与贸易不一样，一并讨论不合适」，且透露未来安保议题不会纳入关税谈判范围。关于汇率，川普与日本首相石破茂同意由财长之间协商。

美国4月初暂缓开徵对等关税90天，而这个时限也接近日本参议院选举。赤泽表示未来的交涉「将与政治日程切割」。他也说：「这攸关国家利益，有些事务必须透过事务层级协商研议，必须逐步推动的状态。」

关于未来的交涉，赤泽透露希望最快在6月达成领袖间的共识。