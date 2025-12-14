智利总统决选 极右候选人卡斯特对决左翼贾拉

（法新社圣地牙哥13日电） 智利明天将举行总统大选，选民必须在两个极端人选间做出抉择，一位是智利35年民主史以来最右翼候选人，另一位则是代表广泛左翼阵营的联盟领袖。

将近1600万公民将在第2轮投票中，在有9个孩子的卡斯特（Jose Antonio Kast）及代表8党联盟参选的共产党人贾拉（Jeannette Jara）之间做选择。 民调显示，卡斯特领先优势明显，他强硬打击犯罪和反移民的诉求，似乎获得智利选民认同。

卡斯特誓言要在智利与玻利维亚边境建围墙、栅栏与壕沟，以阻止来自委内瑞拉等北方较贫穷国家的移民入境。 现年59岁的卡斯特曾在竞选活动中声称：「国家正在分崩离析。」

智利曾是美洲最安全和最繁荣的国家之一，但近年来受到COVID-19疫情、暴力社会抗议以及外国有组织犯罪大量涌入的严重打击。 在许多议题上，卡斯特的立场比大多数智利人都要右倾得多。

然而，对左派执政4年的高犯罪率与经济成长缓慢感到厌倦的选民表示，尽管有所顾虑，他们仍将投票支持改变。 卡斯特承诺驱逐数十万非法移民，并反对任何例外情况的堕胎，此外他还曾对前独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）的血腥独裁统治表达支持。