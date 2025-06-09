智库：民主国家总拿外国介选当挡箭牌 转移国内焦点

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（法新社斯德哥尔摩9日电） 智库「国际民主及选举协助研究所」（IDEA）的负责人今天表示，外国干预选举确实令人担忧，但民主国家有时会拿这点当挡箭牌，来转移对国内问题的注意力。

根据总部位于斯德哥尔摩的IDEA新报告，透过假讯息和操控社群媒体演算法来影响选举结果，是民主国家在选举期间面临的主要威胁之一。

报告指出，「国内外与非国家行为者明确表示愿意参与此类活动，更加剧了」这种威胁。

IDEA秘书长卡萨斯-萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）告诉法新社，报告涵盖的2024年54场选举中，有80%经历「蓄意散布假讯息，试图影响选举结果」。

但他说，当政客们把责任归咎于外国势力时，就有可能让辩论从真正的问题上移开。

卡萨斯-萨莫拉说：「诸如不平等，以及许多公民感到被遗弃、觉得心声没被政治机构听到等问题，或许也该受到关注，至少要和那些以外国干预或假讯息等型态出现的外部威胁获得的关注度一样。」

「过分强调外国干预是托辞，用这样解释很省事，因为这能让国内政治行为者得以推卸责任，无须去省思民主运作以及为公民服务。」

但对卡萨斯-萨莫拉而言，如果「我们关心民主的未来」，去质疑、去分析更让公民对政治机构失去信任的诸多缺失，似乎才是同等急迫的事情。