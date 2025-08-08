曾受川普吹捧 美佛州移民拘留所遭法官下令暂时停工

（法新社迈阿密7日电） 位于美国佛罗里达州大沼泽（Everglades）被称为「鳄鱼恶魔岛」（Alligator Alcatraz）的移民拘留中心兴建工程遭到保育团体提起诉讼，1名联邦法官今天下令暂时停工。

美国联邦地区法院法官威廉斯（Kathleen Williams）是针对「大沼泽之友」（Friends of the Everglades）及「生物多样性中心」（Center for Biological Diversity）对美国川普（Donald Trump）政府提出的诉讼，发布临时禁制令。

这座拘留中心建在大柏树国家保护区（Big Cypress National Preserve）内一座废弃的机场土地上。法官下令在诉讼期间可继续收容遭到拘留的移民，但须立即停止所有兴建工程为期2周。

大沼泽之友和生物多样性中心指控这座拘留所威胁到大沼泽地区敏感的生态系统，且未经必要环评就仓促动工。

美国总统川普7月才亲自前来视察鳄鱼恶魔岛，还夸耀这座拘留中心的严酷环境，并开玩笑说这里的鳄鱼将担当警卫。他曾矢言遣返数百万名非法移民。

原告保育团体对今天的裁决表示欢迎。大沼泽之友执行长山普斯（Eve Samples）在声明中表示：「我们很高兴法官认同有迫切必要暂停续建工程。」

声明还说：「我们期待继续推进最终目标，也就是保护独特且濒危的大沼泽生态系免于这座大规模拘留设施带来的进一步破坏。」