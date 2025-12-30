曾盼最后一次领导孟加拉 吉亚辞世享寿80岁

（法新社达卡30日电） 曾三度担任孟加拉总理、并希望在明年大选后最后一次领导国家的吉亚（Khaleda Zia）今天辞世，享寿80岁。

数十年来，吉亚一直是这个南亚国家动荡权力斗争中的主导人物。在她的宿敌哈希纳被大规模群众运动推翻后，她曾矢言要参加明年的大选。

尽管多年来健康状况不佳且曾遭到监禁，但吉亚上个月仍承诺将为预计于2026年2月举行的大选投入竞选活动。外界普遍认为，孟加拉民族主义党在这次大选中极具胜算。

然而，她在11月底被紧急送往医院，尽管医护人员竭力救治，她的病情仍因一连串健康问题而恶化。

吉亚于2018年在哈希纳（Sheikh Hasina）的专制政府统治下因腐败罪名入狱，哈希纳政府也禁止她出国就医。在哈希纳于2024年8月被推翻后不久，吉亚便获释。

数十年来，孟加拉的政治一直被吉亚和哈希纳之间的激烈竞争所定义，这场斗争被称为「两个女人的战争」。

两人的恩怨可追溯至1975年，当时哈希纳的父亲、独立领袖拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）及她的大部分家人在一场政变中遇刺。

3个月后，吉亚的丈夫、时任陆军副参谋长的齐亚尔．拉曼（Ziaur Rahman）实质上掌握了控制权，并于1977年成为总统，但他本人也在1981年遇刺身亡。

当时35岁、已是两个孩子母亲的吉亚，继承了孟加拉民族主义党的领导权。

最初被视为政治新手的她，证明了自己是个强大的对手，她团结力量反对军事独裁者厄夏德（Hussain Muhammad Ershad），后来更与哈希纳联手于1990年将他推翻。

在接下来的15年里，这两位女性轮流执政。她们难解的对立曾引发多次危机，包括2007年1月的僵局，当时的僵局导致军方介入紧急统治。两位女性都曾被拘留超过1年。

哈希纳随后拿下主导地位，从2008年执政直到2024年因暴力示威垮台。

吉亚的执政留下了毁誉参半的评价：她的坚毅受到钦佩，也因拒绝妥协而饱受批评，这往往令她在国内外陷入孤立。

不过，吉亚的政绩或许将得以延续。她60岁的儿子塔瑞克．拉曼（Tarique Rahman）长期被视为她的政治继承人，他也已表示将参加选举。

塔瑞克．拉曼2008年为逃离他所说的政治迫害而流亡，并于今年12月25日从伦敦返回孟加拉。