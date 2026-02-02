服刑1675天 委内瑞拉维权人士塔拉佐纳获释

（法新社卡拉卡斯1日电） 着名的委内瑞拉维权人士塔拉佐纳今天自卡拉卡斯恶名昭彰的监狱获释，结束超过4年的牢狱生涯。他表示，自己在铁窗下度过1675天，「承受了超乎常人的痛苦」。

塔拉佐纳（Javier Tarazona）走出埃利科伊德（Helicoide）监狱数小时后接受法新社访问时说：「讯息没有改变：4年7个月的牢狱无法让真相噤声，是真相让我重获自由。」他被控恐怖主义与叛国等罪名而遭关押。

这名异议人士的获释，展现委国临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）近期释放政治犯的最新进展。自美国1月3日推翻前总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权、宣布事实上主导这个南美国家后，罗德里格斯面临华府要求释放囚犯的压力。

塔拉佐纳说：「我在一个黑暗的地方待了1675天。类似的事情不该继续发生。」

在天主教信徒「自由！自由！自由！」的呼喊与掌声中，现年43岁的塔拉佐纳被带离监狱，前往卡拉卡斯一间教堂外。

塔拉佐纳是在教堂外而非监狱门口获释的，委内瑞拉当局通常不会安排囚犯在监狱前直接获释。他随后与兄弟及71岁的母亲团聚。

接着出现的是狄欧斯贾西亚（Omar de Dios Garcia），这名维权人士在2021年7月2日陪同塔拉佐纳一同被捕。塔拉佐纳兄弟和狄欧斯贾西亚曾共处同一个牢房长达4个月，3人紧紧拥抱许久。

3人一同祈祷后离去，拉坎德拉里亚教堂（La Candelaria）内的信徒持续鼓掌。

塔拉佐纳说：「人们的掌声，来自对自由的渴望、对和家人重逢的希望及内心的欢喜。」

塔拉佐纳是委内瑞拉最知名的在押异议人士之一，也是大约1000名政治犯中的一员。随着委内瑞拉在多年威权左翼统治后寻求改革，部分政治犯正逐步获释。