李在明访华府提朝鲜半岛无核化 北韩严词抨击

（法新社首尔27日电） 南韩总统李在明（Lee Jae Myung）本周访问美国期间就朝鲜半岛无核化议题发表谈话，北韩今天为此称李在明是个「伪君子」。

法新社报导，自6月上任以来，李在明一直寻求与拥核的北韩改善关系，并矢言要与平壤建立「军事互信」，但北韩表示无意改善与首尔的关系。

南韩是华府重要的区域安全盟友。李在明25日访问位于华府的战略暨国际研究中心（CSIS）时表示，当「朝鲜半岛找到一条无核化且和平共处之路」时，首尔与华府的联盟关系将「升级到全球水准」。

自2019年时任美国总统川普与北韩领导人金正恩峰会破局以来，北韩一再表示绝不会放弃核武，并宣称北韩是「不可逆转的」核武国家。

北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）指出，李在明先前「假装有意与北韩恢复关系」，但最近的言论却暴露他是一个「对抗狂」和「伪君子」的真面目。

北韩中央通信社又说，李在明提到「无核化，简直就是异想天开，如同试图抓住天上浮云一般」。

北韩中央通信社今天表示，北韩「坚持不放弃核武、不放弃国家尊严和荣誉，这立场始终不变」。

在第一个任期内曾3度与金正恩会晤的川普，此次与李在明见面时表示，他希望与金正恩再次会面，时间点可能就在今年。（译者：纪锦玲）