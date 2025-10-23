柬埔寨再逮57名韩籍人士 涉跨国网路诈骗犯罪

（法新社金边23日电） 柬埔寨一个政府委员会今天表示，当局逮捕了57名涉嫌参与跨国网路诈骗的韩籍人士。数天前，才有数十名被控在非法网络工作的韩国人被遣返回国。

专家指出，这个规模数十亿美元的非法产业近年来在柬埔寨大幅扩张，有成千上万人从事网路诈骗，其中有些人是自愿的，也有些人是遭到经营诈骗网络的犯罪集团所胁迫。

柬埔寨反网路犯罪委员会透过声明表示，地方当局今天突袭搜查首都金边一栋被疑为诈骗行动据点的建筑物。

反网路犯罪委员会指出，警方在这波行动中逮捕了57名韩国人与29名中国人。

声明补充说，当局还查扣了126台电脑及30支手机。

上周末，柬埔寨才将64名因涉嫌与「杀猪盘」诈骗有关而被拘留的韩国公民遣返回国。「杀猪盘」指的是诈骗分子花时间与受害者建立信任，然后再窃取其资金的手法。

一名韩国大学生今年在柬埔寨据报遭犯罪集团虐杀，引发公众强烈抗议。

韩国外交部官员上周与柬埔寨总理及地方警察会面，讨论假工作与诈骗中心的问题。

韩国外交部长赵显20日表示，又有10名疑似诈骗犯被捕，另有两人获救。

韩国外交部本月表示，自去年以来，约有550名韩国人在进入柬埔寨后失踪或遭到非自愿拘留。

首尔当局估计，在柬埔寨从事诈骗活动的总计约20万人中，约有1000名为韩国人。