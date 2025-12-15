柬埔寨控泰国侵入境内深处 轰炸吴哥古迹所在省分

（法新社金边15日电） 柬埔寨今天指控泰国军方深入其领土，在边界冲突再度升温下，首度轰炸柬埔寨最重要观光景点、有数百年历史的吴哥古迹所在省份暹粒省。

柬埔寨国防部在声明中指出，一架泰国战机轰炸暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）县一处流离失所民众营地附近。

该地距离吴哥古迹园区及最知名的联合国教科文组织世界遗产吴哥窟不到两小时车程。

柬埔寨新闻部长涅帕达（Neth Pheaktra）告诉法新社，这是「泰军在最新冲突最深入柬埔寨境内的攻击」──距离边界超过70公里，且距离争议区域甚远。

他指出，这也是泰国军方首度轰炸暹粒省。

他补充，这起轰炸事件迫使数百个原已流离失所的家庭再次逃离安置点。

●观光客「非常担忧」

柬埔寨经济高度仰赖观光产业，如同许多国家，目前仍在从COVID-19疫情的冲击中复苏。

根据观光部数据，去年外国旅客来柬人数突破670万人，创下历年新高。

但今年7月至9月的入境人次，较2019年疫情爆发前减少约1/3。

根据吴哥企业公司的统计，6月至11月期间，吴哥考古园区的门票销售额较去年同期下滑至少17%。

柬埔寨旅游业协会（Cambodia Association of Travel Agents）会长柴西林（Chhay Sivlin）告诉法新社，有些原本计划从泰国入境的旅客，已取消行程或改道经越南、寮国入境。

她说，暹粒省发生轰炸的消息让「部分已预订行程的旅客非常担忧」。

她补充，有些旅客取消原定行程，或提出延后出发的要求。（编译：陈政一）