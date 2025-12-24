格陵兰总理感叹川普再起觊觎之心 感谢人民冷静以对

afp_tickers

2 分钟

（法新社哥本哈根23日电） 格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）今天表示，他对美国总统川普再次表态想要接管格陵兰感到遗憾，并感谢格陵兰人民冷静以对。

川普昨天在佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）告诉媒体：「我们必须拥有格陵兰是基于国家安全考量，并非为了矿产。」他表示已任命一位特使「带头」推动相关行动。

尼尔森在脸书（Facebook）上发文说：「格陵兰是我们的国土。我们自己在这里做决定。」

尼尔森对川普再起觊觎之心表示感到遗憾。

尼尔森说：「这样的言论将我们的国土简化为安全和权力问题。我们并不这样看待自己，外界不该也不能这样描述我们格陵兰。」

他也感谢格陵兰人民以「冷静与尊严」面对这个局势，同时表示感谢其他政府领袖的支持，「这份支持证明我们在这里并非孤立无援」。

丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）昨天表示，他对美方的举动感到「极为愤怒」，警告华府必须尊重丹麦主权。

欧洲联盟（EU）也表示「全力支持」丹麦。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天说，格陵兰属于格陵兰人民。他在社群平台X上写道：「我加入欧洲声援行列，展现我们团结一致。」