欧洲之星大停摆 法国北部高速铁路网惹祸

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（法新社巴黎4日电） 欧洲之星（Eurostar）表示，由于法国北部高速铁路发生机电线路故障，今天至少有17班连接巴黎、伦敦与欧洲大陆的欧洲之星列车取消。

除了班次取消外，原定行驶的列车，乘客也遇上长达2小时的严重延误。

欧洲之星表示：「由于法国铁路网部分路段暂时关闭，预计往返巴黎的列车全天将会受到严重影响，甚至取消。」

发生问题的路段是在法国北部上法兰西大区（Hauts-de-France）的穆西（Moussy）与隆格伊（Longueil）之间，目前尚不清楚故障原因。

欧洲之星补充说：「我们强烈建议所有乘客将行程延后至其他日期。」

法国铁路线路事业公社（SNCF Reseau）表示，已派出团队检查问题并进行维修。

欧洲之星表示，至少有17列经由英法海底隧道（Channel Tunnel）连接伦敦和巴黎，以及布鲁塞尔与阿姆斯特丹之间的欧洲之星列车被取消。

欧洲之星补充说，今天早上自巴黎出发前往布鲁塞尔的列车，以及另一列自布鲁塞尔至巴黎的列车，最后不得不返回原出发车站。

法国国家铁路公司（SNCF）引导这些营运中的列车，沿着传统的非高速线路运行。

列车自格林威治时间16时开始，陆绩沿着高速线路再次营运，但来回双向都只提供单轨服务。

法国国铁表示，这起事故造成的影响将持续到今天晚上，施工将持续整夜，以便能在早上恢复交通正常。 这是欧洲之星在假日季节所遇的最新一起事故，目前它正因高昂票价而饱受批评，特别是巴黎至伦敦的路线。