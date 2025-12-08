欧洲政策遭美国安战略报告痛批 欧盟理事会主席反对干涉

（法新社布鲁塞尔8日电） 针对美国白宫上周发布的新版国家安全战略报告中尖锐批评欧洲政策，欧盟理事会主席柯斯塔今天表示反对美国对欧洲政治的任何企图干涉。

美国总统川普（Donald Trump）在新国安战略报告中痛批欧洲过度监管、充满审查且缺乏「自信」，并因移民而面临「文明抹除」。

报告还说，美国政府将在欧洲各国内「培养对欧洲现行发展路线的抵抗」。

欧盟理事会（European Council）是由欧洲联盟（EU）所有27个成员国的领袖组成。柯斯塔（Antonio Costa）今天在比利时布鲁塞尔举行的1场会议上表示：「我们无法接受威胁干预欧洲政治的行为。」

他说：「美国无法取代欧洲公民来决定哪些政党好、哪些政党不好。美国无法取代欧洲来决定其对言论自由的看法。」

科斯塔还说，欧洲与川普政府本已在气候变迁等议题上长期存在歧见，美方的新战略报告甚至「超过」这些分歧。

他指出，美国新国安策略虽然继续以盟友角度谈论欧洲，「但如果我们是盟友，行为就必须像盟友。」

科斯塔进一步表示：「美国仍是（欧洲的）重要盟友，美国仍是重要的经济伙伴，但欧洲必须具有独立主权。」

科斯塔还说，从俄罗斯对华府的新展望表示欢迎、称其「大致符合」莫斯科观点，可见到令人担忧的迹象。

他指出，美国新战略报告中所描述对俄乌战争的处理方式，并未表现出支持欧洲长期主张的「公正且持久」和平，而是「只支持结束对抗，以及与俄罗斯关系稳定」。