欧盟公布初步调查 指TikTok违反数位服务法

afp_tickers

3 分钟

（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟（EU）今天表示中国短影音平台TikTok违反欧盟数位内容法规，已要求该平台改善「令人成瘾的设计」，否则将祭出高额罚款。

欧盟执行委员会（European Commission）2年前展开调查并于今天公布初步调查结果。执委会发现TikTok并未采取有效措施解决部分功能对用户造成的负面影响，尤其是对年轻人及儿童。

执委会指出，TikTok据信「因含有令人成瘾的设计，故违反数位服务法（DSA）」，这些设计包含无限卷动、自动播放、推播通知，以及高度个人化推荐系统等功能。

执委会还说，迄今为止的调查显示，TikTok「对成瘾功能可能伤害未成年人与脆弱成年人身心健康这一方面」的评估做得太少。

为回应外界疑虑和避免业者受重罚，欧盟科技事务主管维尔库南（Henna Virkkunen）告诉媒体，「TikTok必须采取行动，必须调整在欧洲的服务设计，以保护我们的未成年人及其福祉」。

执委会举例说，TikTok可考虑调整的功能包括「无限卷动」、落实萤幕休息时间，包含夜间时段，以及调整推荐系统。推荐系统是指平台向用户推播个人化内容的演算法。

欧盟2024年2月首度依据数位服务法对TikTok展开调查。DSA曾引发美国总统川普（Donald Trump）政府不满。

DSA是欧盟近年来强化法律武器的一环，目的是遏制科技巨头的滥权行为。欧盟官员说，TikTok正与欧盟数位监管机构密切合作。

执委会的调查结果，引发外界担心TikTok的设计具有「助长用户持续滑动萤幕的冲动」这种特点。

欧盟也指控TikTok忽视「强迫使用应用程式（App）这一类重要指标」，像是儿童夜间使用该平台的时间。

执委会表示，TikTok并未采取萤幕使用时间管理和家长监护工具这类实际措施降低风险。

维尔库南今天在记者中表示，她的第一任务是让各年龄层用户、包括儿童，都能安全使用各项平台。