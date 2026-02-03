欧盟调查中国金风科技 涉接受国家补贴影响市场竞争

（法新社布鲁塞尔3日电） 欧洲联盟今天表示，已对中国清洁能源巨头金风科技启动深入调查，因该公司受惠于中国国家补贴，可能损及欧盟27国成员间的市场竞争。

这项调查是布鲁塞尔近期针对中国制造商采取的最新措施。欧盟正试图保护欧洲产业，免于遭受大量国家补贴的外国竞争者冲击，特别是在中国出口商为躲避美国关税而转向欧洲之际。

欧盟竞争事务的监管机关欧洲执行委员会（European Commission）表示，调查基于初步审查结果发现这家风力发电设备制造商「可能获得扭曲境内市场竞争的外国补贴」，从而「提升其竞争地位」。

金风科技是全球最大的风力发电机供应商之一。

和其他主要中国业者一样，金风科技先在本土市场稳固地位后，逐步扩展到海外市场，与丹麦的维斯塔斯（Vestas）及美国的奇异维诺瓦（GE Vernova）等企业竞争。

欧盟于2024年对金风科技启动初步调查，今天宣布的深入调查将聚焦于该公司是否获得包括补助、税赋优惠及融资优惠在内的补贴措施。

欧盟表示，启动深入调查并不预设结论。

如果最终确认存在竞争疑虑，欧盟执委会可以接受金风科技提出的补救措施，或对其施加补救性措施。