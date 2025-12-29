比亚迪可望超越特斯拉 成为电动车龙头新霸主

（法新社纽约28日电） 中国汽车巨人比亚迪，预计今年将可正式超越美国车厂特斯拉（Tesla），成为全球年销量最大的电动车制造商。

截至11月底，同时也生产油电混合车的比亚迪，今年已售出207万辆电动车；特斯拉方面，截至9月底已售出122万辆。

比亚迪与特斯拉预计很快就会公布2025年最终销售数据。根据今年迄今资料，马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉，几乎没有可能保住电动车制造商的龙头地位。

就特斯拉9月份的销售而言，数量曾一度大增，在3个月内接近50万辆，这主要是针对电动车购买者的税收抵免政策到期。这种一次性成长受惠于对气候变迁存疑的美国总统川普，他上台后透过立法让抵免政策画下句点。

根据金融数据和软体公司FactSet分析，特斯拉下一季销售量预计将降至44.9万辆。这将使它2025年全年销售量降为约165万辆，降幅7.7%，远低于比亚迪11月底前的销售水准。

德意志银行（Deutsche Bank）预测特斯拉第4季销量仅40.5万辆，在北美与欧洲的销量将下降约1/3，在中国的销量则将下降1/10。

业内人士表示，随着9月底取消7500美元的购车税收抵免，美国电动车的需求还要一段时间才能恢复平衡。

在此之前，特斯拉在一些主要市场的销售就已陷入困境，原因是执行长马斯克在政治上支持川普，还有其他极右派政治人物。特斯拉同时也面临来自比亚迪等中国企业，以及欧洲大型车厂日益沉重的竞争压力。