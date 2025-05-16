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比利时扭转能源政策 弃废核计画准建新反应炉

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（法新社布鲁塞尔15日电） 比利时国会今天通过表决，正式放弃逐步淘汰核能的计画，批准放弃一项长达20年的承诺，并允许兴建新的反应炉。

国会议员在布鲁塞尔以102票赞成、8票反对、31票弃权表决结果，支持保守派所领导新政府的计画，以促进比利时的核能产业复苏。

能源部长毕赫（Mathieu Bihet）说：「联邦国会刚刚翻过20年来窒碍且犹豫不决的一页，为建立具现实性和弹性的能源模式铺路。」

这场表决推翻了2003年的一项法律，依据这项法律，比利时将国内核反应炉除役期限设定在2025年底前，并禁止兴建新核反应炉。

2022年俄罗斯全面入侵乌克兰引发能源危机、导致天然气价格飙升后，比利时早已将核反应炉除役期限往后推迟10年。

根据国际能源总署（IEA）说法，全球对核能产业的兴趣正处于1970年代石油危机以来新高点。

荷兰和瑞典正计划兴建新的核电厂，而义大利内阁今年稍早也开启恢复核能发电的大门。义大利在25年前关闭最后一批反应炉。

毕赫表示：「这不只是能源改革，而是我们国家经济、环境和战略未来具决定性的一步。」

比利时目前拥有两座核电厂，各有两座运作中的反应炉。两座核电厂都由法国能源公司Engie负责营运。

根据国际能源总署数据，核能占比利时总发电量的40%，其次是天然气21%，风力则占19%。

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