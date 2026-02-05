比尔盖兹后悔与艾普斯坦往来 前妻：他仍须正面回应

afp_tickers

3 分钟

（法新社雪梨4日电） 比尔盖兹表示对与已故性犯罪者艾普斯坦相处的「每一分钟」感到后悔；然而，这位微软共同创办人的前妻梅琳达表示，关于比尔盖兹与艾普斯坦的往来关系，仍有许多疑问待解。 美国司法部上周释出的最新文件中，包含多名权贵与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之间往来的电子邮件，内容往往揭露双方交情匪浅、非法金钱往来以及私人照片。 在文件的邮件草稿中，艾普斯坦指称比尔盖兹（Bill Gates）曾有婚外情，且曾协助比尔盖兹取得药物以应对与俄罗斯女性发生性关系所带来的后果，并多次促成比尔盖兹与已婚女性的地下情。

亿万富豪慈善家比尔盖兹在澳洲9News今天播出的访谈中表示：「我后悔与他共处的每一刻，并为此道歉。」 他说：「那封邮件根本没寄出，内容全是假的。我不明白他当时在想什么。他是不是想方设法要攻击我？」 在与艾普斯坦调查案相关的数百万份最新档案释出后，比尔盖兹发言人也发表了类似的否认声明。艾普斯坦已于2019年在狱中自杀身亡。 这名发言人说：「这些文件唯一证明的，只有艾普斯坦对无法与比尔盖兹维持长久关系的挫折感，以及他为了陷害与抹黑他人，究竟能不择手段到什么程度。」 梅琳达（Melinda）接受全国公共电台（NPR）专访时坦言，这批文件的曝光勾起了她「婚姻中某些非常、非常痛苦时光的回忆」。 她说：「对我个人而言，每当那些细节被提起时，都让人感到难以承受。不论还有什么未解的疑问，我甚至无法得知全貌，那些问题都应该去问当事人和我的前夫。应该由他们来回答那些事，而不是我。」比尔盖兹与梅琳达已于2021年离婚。 比尔盖兹告诉澳洲9News，他在2011年认识艾普斯坦，并在随后3年间与他共进过数次晚餐，但从未造访过艾普斯坦位于加勒比海的岛屿，也没有与该案涉及的女性发生关系。 他说：「重点一直是，他认识许多非常有钱的人，并声称能说服他们捐款给全球卫生事业。现在回想起来，那那条路根本行不通。」 在艾普斯坦档案中被提及不等于有罪，但这批文件却揭露了公众人物与他之间的关联，而这些人往往撇清关系、甚至矢口否认。