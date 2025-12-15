毕亚利亚茨基：幸有诺贝尔奖 在狱中才不会被打太惨

（法新社维尔纽斯14日电） 白俄罗斯异议人士、诺贝尔奖得主毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski）仍难以置信自己重获自由了，经过多年监禁、几乎断绝与外界联系后，如今终能和妻子见面交谈。

63岁的毕亚利亚茨基，在13日凌晨4时被狱卒唤醒、蒙住双眼、送上车子走了数百公里，他被强行流放至立陶宛。

毕亚利亚茨基因长年揭发白俄当局侵害人权，于2021年被捕，2022年获颁诺贝尔和平奖。自1994年掌权的总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）将他视为眼中钉。

过去近3年里，外界几乎无从确认毕亚利亚茨基是生是死，他一直被关押在靠近俄罗斯边境的高尔基（Gorki）第9号劳改监狱（Prison Colony Number 9）。

他在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）接受法新社访问时提到：「我必须设法向外界传递讯息，说我还活着。」

他经常请那些即将出狱的囚犯，代为传递自己平安的消息。

毕亚利亚茨基从2021年入狱后，他仅能收到一些经过严格筛检的消息。

在美国与白俄达成协议条件下，毕亚利亚茨基在13日与其他122名政治犯一同获释。

●狱中不人道虐待

毕亚利亚茨基说自己饱受白俄政治犯常会遭遇的「羞辱」，包括长时间关押在各种惩罚性的牢房里。

他回忆自己曾穿着单薄衣物，关在冰冷牢房里数日，还曾遭遇其他种种「不人道」待遇，有些经历他实难以启齿。

但毕亚利亚茨基认为，因自己有着诺贝尔奖光环，才免于最恶劣的对待，他坦言这份荣耀应属于「全体白俄罗斯社会」。

他说：「得奖让我得以躲过更悲惨虐待，而同侪们却没这样的运气。」

他甚至打趣表示，狱卒们「知道这个人得过某某奖，大概不能随便打他。」

●批当局一手放人 一手抓人

虽然能重获自由，毕亚利亚茨基心系依旧被囚的同伴。

他领导的人权团体「维亚斯纳」（Viasna）表示，目前白俄罗斯还有1110名政治犯。

毕亚利亚茨基警告，当局这次虽然大规模释放政治犯，却仍在逮捕其他人。

他说：「当局继续制造恐惧气氛…这是疯狂的政策：一手放人，另一手又抓人。」

●永不放弃

距离白俄当局镇压2020年示威活动，如今已逾5个年头，毕亚利亚茨基坦言，当时抗争人士和反对派都低估了当局镇压的规模与残酷。

他誓言「永不放弃」，将会流亡海外、继续民主抗争，并指控鲁卡申柯政权用迫害让人民「窒息」。

最后，他带着微笑说：「我相信，迟早有一天，白俄罗斯的情势会好转。」（编译：纪锦玲）