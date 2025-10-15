为什么瑞士人这么信任他们的政府？
瑞士是一个非常稳定的国家，拥有稳定的货币和稳定的生活模式：与全世界许多国家相比，在瑞士似乎一切进展顺利，而之所以这样，一个重要的原因就是人们对政府的高度信任。
近年来，民主在全球范围内不断削弱-美国等国家都曾发生过政变，政治暴力现象也在增加。
而在瑞士人们常常可能会在火车上与政府成员不期而遇，一般情况下，这些高官都是在没有任何特别保护的情况下出行的。
与许多其他国家相比，瑞士人对政治的信任度较高。例如，在2024年7月公布的一项调查中，瑞士对国政府的信任度在所有经合组织国家中排名最高。
然而根据苏黎世联邦理工大学(ETH)最新发布的一份“安全报告25”上显示，瑞士人对政治的信任也呈现下降趋势。
许多民主国家正在竭尽全力地保卫民主，而瑞士则相对从容：在这里，政府中从左派到右派的主要政党代表依然团结一致共同治理着这个国家。
瑞士也是世界上经济最稳定的国家之一。这也是人们对政府信任度高的原因之一。
对政府的信任
信任是保持社会稳定的一个重要环节。自1848年瑞士联邦成立以来，只有很少的几位部长在非自愿的情形下被迫离职。瑞士联邦委员会中，共有7个人负责国家的7个部-到目前为止，瑞士共有过113名男性和10名女性部长。而在意大利，自1946年至今已经有过不下1300名部长宣誓就职。
瑞士与其他发达的民主国家一样，政府、议会和司法机构之间保持着相互制约的关系-而瑞士的联邦委员们还要定期在全民投票中接受考验。
大多数选民有时会也会投反对票，因为在瑞士各地区、地方和国家层面民众都能够当家作主。
瑞士人对对政府的信任’，就建立在这些监督机制的基础之上。
瑞士政治体系中的自愿兼职制度，赋予了民众政治责任感。
如果谁想在政治上有所作为，可以从加入某个协会；参加游行示威；或在地区政府兼职来开始政治生涯。这种民众参与其中的可能性也带来了对政治的信任。
对警察和科学的信任
经过几十年的演变，警察终于在联邦理工学院的年度”安全”调查中，超过了所有其他机构，获得了最高的信任度。2025年，科学界首次获得了更好的结果，排名第二；司法机构位居第三，排在了经济、联邦委员会和议会之前-与上一年相比，这些机构的信任度都略有下降。
信任来自于富足的生活和坚挺的瑞郎
瑞士是一个运转良好的法制国家，国民享有充分的个人自由： 政治制度中含带防止个人或政党过度集权的措施；这里的居民和公民受到良好的保护，不受专制的统治；科研和新闻自由也受到维护。银行保护法是个例外。
因为生活富足，所以人们对政府充满信任：在瑞士，绝大多数人的经济状况受到保障。
只有不到15%居住在瑞士的人处于贫困及贫穷的境遇，他们对食品、能源和消费品价格的上涨尤其敏感。
在过去的5年里，与邻国相比，瑞士的物价上涨幅度相对较低，这也与瑞郎的坚挺分不开，坚挺的瑞郎也冲淡了通货膨胀的影响。
与美国等国不同，瑞士中央银行的独立性受到宪法的保护。
面朝大海，春暖花开
但是对于许多人来说，瑞士这种舒适的生活也并非只有好处： 在如此波澜不惊的氛围中，能产生艺术创作的灵感吗？
瑞士唯一一位诺贝尔文学奖获得者Carl Spitteler早在19世纪就有过这样的突发奇想-炸毁阿尔卑斯山，面朝地中海，春暖花开。自此，这种居于安逸的无病呻吟就开始在每一代人中不断重复。
然而话又说回来，只有生活在几乎不可能出现爆炸的安全环境下的人，才能迸发出这样的思想火花。
对虚假信息和信任度下降的担忧
瑞士也有许多人对政治不满意，有些人对民主失去了信心，但人们在一个问题上却达成了广泛的共识：根据瑞士广播电视集团SRG进行的《2025年选举晴雨表》，92%的人认为 “信任度下降”会对民主产生很大、或至少些许负面影响。
而近三分之二的瑞士受访者认为虚假信息和错误信息会损害民主制度。
欧洲安全形势的变化；社交媒体上的紧张氛围；外加技术千变万化的可能性，这些人们在数字空间经历的不安情绪，正在挑战社会的信任感。
一些人越来越担心受到监管和审核；而对另一些人来说，网络仇恨言论等数字暴力则是很大问题。
激进的网络辩论以及那些有针对性的虚假信息不仅会影响选举结果、造成社会两极分化，还会对政治决策产生直接影响。
国家面临着向数字化发展的压力，但那些喜欢远离网络的人也不应该受到歧视。
瑞士与所有民主国家一样，面临着同样的挑战：如何调动和保持社会凝聚力？
瑞士在这方面做得似乎并不差。
发表于2023年5月，2025年10月做过更新。
(编辑：David Eugster，译自德文：杨煦冬)
