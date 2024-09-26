在美国大选之际谈公投

2022年6月4日美国的最高法院作出判决后，示威者在凤凰城为堕胎权而战。亚利桑那州将于2024 年11月就堕胎权进行投票。 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

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我们为什么重提瑞士与美国曾是“姊妹共和国”这段往事？ 2024年11月5日，美国人将投票选举出一位新总统，或首次选举出一位女总统。 无论是卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)，还是唐纳德·特朗普(Donald Trump)都宣称，自己的当选将对政治制度和民主的未来产生决定性影响。 瑞士和美国曾经在很长一段时期有着重要的相互影响。 在美国大选之前，我们分析了两国的共同历史，并对两国昔日姊妹情谊对当前的影响进行了探讨。

在美国的许多州公民投票都属于政治的一环。

政治学家Julien Jaquet在其博士论文中详细阐述了美国和瑞士的公民动议及公民复决。他认为将这两个国家称之为直接民主的“姐妹共和国”(德)恰如其分。

在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时，Jaquet谈到了堕胎权投票、格里蝾螈的效应和投票中意识形态的失真等问题。

此外他还提到或许可以扭转美国国会越来越两极化的方法，以及美国3个州将于2024 年11月5日举行的投票。

瑞士资讯swissinfo.ch：约70%的美国公民都生活在可以发起公民动议的各州和城市中，那为什么直接民主的投票在美国很少上头条呢？

Julien Jaquet：这可能是国际普遍情况吧。但一个生活在加利福尼亚的人可能会有不同看法。那里人们的投票频率至少和瑞士差不多，对媒体来说也很重要。

以堕胎权为例，自美国最高法院推翻了罗诉韦德案(Roe vs. Wade)的判决，今年11月将有10个州就堕胎权(英)外部链接进行11项投票，这是创纪录的，这些投票都会被报道。

1989年4月26日赞同与反对堕胎的人走上华盛顿最高法院的街头开始游行。 Greg Gibson / AFP

这是因为反对堕胎的人收集了签名，还是有团体要确保安全堕胎渠道？

各地的情况有所不同。但之前的堕胎权投票结果还是显示出风向的，大多数公民都希望保留堕胎权利，或反对就此作出新限制，即使在保守州也是如此。

这是很有意义的，美国的最新民调显示，逾60%的人赞同堕胎合法化。

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就堕胎权的投票结果来说，似乎更符合民主党人的心意。但此前美国的公民投票却不太一样。2004年有11个州在同一天宣布禁止同性伴侣结婚，那时是共和党人有效地利用了直接民主，而这一决定于2015年被最高法院推翻。

时至今日2个党都以直接民主为工具，特别在那些议会不为自己控制的州。不过共和党主导的一些州近10年来都在阻挠公民复决及动议的实施。

Jaquet说：“瑞士和美国并非唯一拥有直接民主的国家。但却是最常使用这个工具的国家”。 zVg

当民主党人对投票结果不满的时候，他们不会在自己占优势的州使用同样的方法吗？

在加利福尼亚民主党人对所谓的“罢免”(Recall)深恶痛绝。因为这甚至可以让某一团体通过投票请州长提前下台。共和党人在加利福尼亚经常使用这招。

在您博士论文的案例研究中，您发现在相对自由的州保守派比较爱利用直接民主，如果他们感到其民意无人代表的话。

这也确实可以解释在自由的加利福尼亚为何会有这么多的投票，也可以解释为何保守的公民会觉得无人代表他，所以经常发起公民投票。但有一点必须说明，有些追加分析并不支持此结论。

有趣的是，在两种情况下只要公民觉得代表性不足，就会发起更多公民动议。

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首先就是出现民意扭曲，如典型的格里蝾螈(Gerrymandering)，即占优势的政治势力以利益为导向进行不公正地改划选区。还有就是当议员与选民之间有很大的意识形态鸿沟的时候，也会发起更多动议。

这意味着公民所享有的直接民主权利，可以让缺少代言的群体，也拥有表达自己政治主张的可能性。

有人怀疑直接民主权会帮助民粹势力实现他们的目的，是这样吗？

直接民主权有时会导致少数人的一些权利被多数人遮蔽。

外部内容

美国的情感极化(德)越来越严重，如果在全国范围内推行公民投票，会消弭这种两极分化吗？

可能吧。除去代议制，如果还能有另一种方法影响政治，那么它一定被看作是更公正的。

一项由Lucas Leemann und Isabelle Stadelmann-Steffen撰写的瑞士研究(英)外部链接显示，无论在美国还是瑞士，凡是引入直接民主的州，其选举胜利者和失利者的心态都会更平和。

但就其代表性而言，美国还存在着另一问题。

什么意思？

在许多选区只有10-12%的选民可以选举国会议员。

怎么可能这样？

大概90%美国国会的选区被认为是无争议的。在这些选区主要由优势党派进行闭门预选来决定谁能当选，当选的只能是已登记的民主或共和党人。这10-12%的预选选民多因政治态度比较激进而出名。所以那些善于与其他党派相妥协的政治家不大容易当选。

这导致许多政治家不敢跨党展开行动，因为怕在具有决定性的预选中落选。如果您关注到20世纪美国国会的情况，就会发现这一趋势。

党派间的合作在减少。在最近出版的《政治工业》一书中，作者呼吁各党都能公开预选，独立选举，并力求采用优先排序投票。

什么叫优先排序投票？

优先排序投票(Ranked Choice)是指例如在公开预选中有4位靠前的候选人，选举人在议会选举中首先对候选人进行排序，从最优的开始。这样做可以减少在选举战中对对手进行人身攻击。因为候选人要面对众多对手，他不能仅依靠本人的政治基础，还要顾及到民众整体。这可能是一种逾越政党间鸿沟的好办法。

这种投票方式有机会实施吗？

阿拉斯加、夏威夷和缅因州已开始采用“优先排序投票”了；内华达和其他2州将于11月就是否引入“优先排序”体系进行投票，让直接民主作出决定。

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在很长一段时间里，美国和瑞士都是著名的姐妹共和国。但如今看来，拿小小的阿尔卑斯山国与大大的美利坚合众国相比，已经很少见了。

是，现如今已经鲜有这么比的了。但当我们回顾历史，特别是两国草建之初时，还是不一样的：18世纪时美国的宪法起草人在寻找建立一个新国家的样本。他们自然要从启蒙运动的名士著作中汲取灵感，这其中就包括瑞士人让-雅克·布拉马奎(Jacques Burlamaqui)和埃默·德·瓦泰尔(Emer de Vattel)的作品，他们对瑞士古老联邦的成立也显示出浓厚兴趣。

那些移民到美国的瑞士人和到访欧洲的美国国父们也推动着两国间的沟通与交流。直至一战前，瑞士和美国都可以被看作是姐妹共和国。

政治学家Julien Jaquet在其博士论文中将美国与瑞士的公民动议和公民复决进行了比较。 zVg

可您的博士论文题目还是叫《直接民主的姐妹共和国》，有什么事实依据吗？

从直接民主的角度来讲，确实是这样的。

瑞士与美国并不是世界上仅有的采用直接民主的国家，但它们却是最经常使用这一手段的国家。此外美国直接民主的发展也借鉴了瑞士模式。

而且直接民主在美国的历史之长甚至超过了这个国家成立的时间：早在17世纪的新英格兰就存在着一种乡镇会议，类似于瑞士的州民大会。

在19、20世纪之交人们意识到代议制民主的局限性，公民们认为其选出的代表有时不足以代表他们。

特别在美国西部，如今所有州都引入了直接民主，因为在美国的“进步时代”(英)外部链接立法机构的许多代表都被当作是经济利益集团的傀儡。

1900年时这些州和它们的种种制度尚还稚嫩，但进步运动的一系列改革迫使它们引入了直接民主，以便在关键时刻能够绕过议会，特别当公民与议员间的代表性严重不足的时候。

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也就是说通过公民投票可以绕过议会？

我博士论文的一个根本理念就是研究如何让直接民主和代议制民主互为补充。

有些政治评论家偏向于将两者对立，要不就是选出来的代表以人民的名义展开行动；要不就是采用直接民主，将权力交予公民之手。但我认为无论是直接还是代议制民主的主体和机制都是交织在一起的。

在瑞士，政府和议会重视公民动议，但也能就此发起反建议。直接民主这种手段是代议制民主的补充，而并非取代了它。

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您何时第一次接触到瑞士与美国是“姐妹共和国”这一概念？

我是从James Hutson的书中发现这一概念的，您在之前的文章(德)中曾引用过。在瑞士的话应该是比尔的市议员于1778 年写给本杰明·富兰克林的一封信中首次提到两个国家是姐妹共和国。

通过更深入的研究我发现这一概念与法国大革命联系紧密。自1789年起，法国希望通过“姐妹共和国”这一概念将各个没有君主政体、政府可以代表人民的国家联系在一起。

补充说明：Julien Jaquet是西部瑞士广播电台(RTS)的战略分析家，该广播电台同瑞士资讯swissinfo.ch一样同属于瑞士广播电视集团(SRG)。

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(编辑：Balz Rigendinger，译自德文：宋婷/xy)