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五分之一的瑞士家庭使用热泵供暖

五分之一的瑞士家庭采用热泵取暖。
五分之一的瑞士家庭采用热泵取暖。 Keystone-SDA

自2000年以来，瑞士家庭使用热泵供暖的比例增加了五倍。该结论来自瑞士联邦统计局(FSO)9月23日公布的新建筑与住房统计数据。

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据统计，去年，37%的建筑采取燃油供暖，21%使用热泵，17%采用燃气取暖。此外，燃烧木材采暖的建筑占12%，电力取暖比例占8%。

因此，从2000年起至今，瑞士热泵采暖的比例增加了五倍。新旧建筑区别显著。过去十年间建成的房屋中，四分之三都配备了热泵。每四栋独立住宅中就有一栋安装有热泵。

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