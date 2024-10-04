五分之一的瑞士家庭使用热泵供暖

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半数瑞士青年向往四口之家模式
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四口之家的家庭模式依然非常时兴。半数以上的年轻成人还很向往这种模式，然而年长人群的现实却跟这个梦想有些出入。与此同时，育儿的重担更多是由母亲而非父亲承担。
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瑞士调研显示，大多数居民希望新建核电站
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瑞士政府计划撤销禁止建设新核电站的法令，而半数以上的瑞士居民支持这个计划。
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志愿者日益短缺，三分之一以上的瑞士老人倍感孤苦
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根据瑞士老年人组织Pro Senectute提供的数据，超过三分之一(37%)的85岁及以上瑞士老人感到孤独，人数约达9万。行动不便往往伴随着社交范围的萎缩。
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23岁中国留学生持刀袭击三名瑞士儿童，目前重伤儿童已脱离生命危险
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10月1日，一名23岁的男子在苏黎世Oerlikon地区持刀袭击了几名幼童，导致三名5岁男孩受伤，其中一人重伤和两人轻伤，伤者被随即送往医院。
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瑞士中小型企业预计不会因人工智能裁员
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瑞士中小型企业(SMEs)准备好接受人工智能，但大多数不计划大规模裁员。
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瑞士将在主要城市间拓展夜间城际铁路网络
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瑞士联邦铁路公司(SBB)目前正计划从2026年底开始，在瑞士全境范围内铺设周末夜间网络。据瑞士媒体CH Media报道，作为其"2027年愿景"的一部分，瑞士联邦铁路公司希望在苏黎世、巴塞尔和日内瓦湖区等主要城市间打造夜间通途。
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瑞士首例新冠疫苗副作用损害得以赔偿
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瑞士首次有人因接种新冠疫苗造成的损害获得经济补偿。其中包括赔偿金12’500瑞郎(约合人民币104’163元)，损害赔偿1’360瑞郎(约合人民币11’333元)。
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瑞士医疗保险费2025年将上涨6%
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瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)表示，瑞士医疗保险费将在2025年平均上涨6%。月平均保费将达到378.70瑞郎(约合人民币3145元)。
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谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？
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一名涉嫌在瑞士非法使用“Sarco”自杀胶囊舱而被警方现场逮捕的一人现已依法被取保候审。沙夫豪森州检察官办公室表示，本周早些时候被警方拘捕的其余数人，目前均已获释。
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美國超越瑞士登頂全球財富排名榜首，台灣則位居第五
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瑞士可謂富而無驕，國民人均財富已高達24.1萬瑞郎(約合人民幣199.34萬元)；但金融服務及保險業巨擘安聯集團(Allianz)最新發布的年度全球財富報告(Global Wealth Report)顯示，美國人的財富更為豐厚。
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