五分之一的瑞士家庭使用热泵供暖

五分之一的瑞士家庭采用热泵取暖。 Keystone-SDA

自2000年以来，瑞士家庭使用热泵供暖的比例增加了五倍。该结论来自瑞士联邦统计局(FSO)9月23日公布的新建筑与住房统计数据。

1 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en One-fifth of Swiss households use heat pumps 更多阅览 One-fifth of Swiss households use heat pumps

Deutsch de Ein Fünftel der Schweizer Haushalte heizt mit Wärmepumpen 原版 更多阅览 Ein Fünftel der Schweizer Haushalte heizt mit Wärmepumpen

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

据统计，去年，37%的建筑采取燃油供暖，21%使用热泵，17%采用燃气取暖。此外，燃烧木材采暖的建筑占12%，电力取暖比例占8%。

因此，从2000年起至今，瑞士热泵采暖的比例增加了五倍。新旧建筑区别显著。过去十年间建成的房屋中，四分之三都配备了热泵。每四栋独立住宅中就有一栋安装有热泵。

相关内容

相关内容 热泵：抑制全球变暖，削弱普京实力 此内容发布于 热泵被视为减排的一个关键解决方案。一位美国环保人士说，这一技术还将帮助欧洲降低对俄罗斯天然气的依赖。在瑞士，热泵市场快速增长，但大多数建筑仍在使用化石燃料供暖。 更多阅览 热泵：抑制全球变暖，削弱普京实力

瑞士联邦统计局对建筑物和家庭供暖的情况做了区分，并表示，家庭采暖情况略有不同。据报告显示，去年，不到三分之二的家庭采用化石燃料供暖(38%燃油供暖，25%燃气供暖)，另有18%的家庭通过热泵采暖。