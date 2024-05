气候变化引花粉过敏症爆发

受恶劣空气质量影响的植物所产生的花粉,似乎会引发更强烈的过敏反应。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前,花粉症在瑞士鲜为人知。可如今,这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。

瑞士科学院(Swiss Academy of Sciences, SCNAT)近日发布的一份概况介绍显示,气候变化促使许多致敏植物提前释放出浓度更高的花粉,还有利于豚草等极具侵略性且高致敏的植物大量传播。

空气污染也可能导致花粉症流行。研究人员表示,受恶劣空气质量影响的植物所产生的花粉似乎会引发更强烈的过敏反应。空气污染还会损害人的呼吸道,诱发哮喘和花粉过敏症。

根据概况介绍,1926年时,对花粉过敏的人口仅占0.8%。如今,瑞士约有20%的人口受其影响。过敏频率的升高在全球亦很普遍。

除了给患者的生活质量造成影响,花粉症还会带来经济后果。介绍中提到:“据估计,瑞士与花粉症相关的年均花费在10亿到40亿瑞郎(约合人民币80亿到320亿)”之间,这包括药物或住院治疗等直接费用以及生产力下降、旷工及旷课导致的间接花费。

以上概况介绍由来自瑞士大气化学与物理学委员会(Swiss Commission for Atmospheric Chemistry and Physics)、瑞士科学院和瑞士联邦气象气候局(Federal Office of Meteorology and Climatology, MeteoSwiss)的研究人员合作编写。

科研人员提出了一系列应对措施,包括限制气候变化和空气污染;打击侵略性物种;在社区合理种植植物以及建立预警系统。