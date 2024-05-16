气候变化引花粉过敏症爆发

受恶劣空气质量影响的植物所产生的花粉，似乎会引发更强烈的过敏反应。
KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY
气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前，花粉症在瑞士鲜为人知。可如今，这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
此内容发布于
2024年05月16日 - 09:30
点击 这里 ，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
瑞士科学院(Swiss Academy of Sciences, SCNAT)近日发布的一份概况介绍显示，气候变化促使许多致敏植物提前释放出浓度更高的花粉，还有利于豚草等极具侵略性且高致敏的植物大量传播。
空气污染也可能导致花粉症流行。研究人员表示，受恶劣空气质量影响的植物所产生的花粉似乎会引发更强烈的过敏反应。空气污染还会损害人的呼吸道，诱发哮喘和花粉过敏症。
根据概况介绍，1926年时，对花粉过敏的人口仅占0.8%。如今，瑞士约有20%的人口受其影响。过敏频率的升高在全球亦很普遍。
除了给患者的生活质量造成影响，花粉症还会带来经济后果。介绍中提到：“据估计，瑞士与花粉症相关的年均花费在10亿到40亿瑞郎(约合人民币80亿到320亿)”之间，这包括药物或住院治疗等直接费用以及生产力下降、旷工及旷课导致的间接花费。
相关内容
相关内容
城市居民更容易患花粉过敏症，为什么？
此内容发布于
2024年04月16日
苏黎世研究人员在花粉释放后的几个小时内便检测到废水中抗组胺药水平的急剧上升。他们还对“城市居民比乡村居民更易患花粉症”这一发现进行了解释。
更多阅览 城市居民更容易患花粉过敏症，为什么？
以上概况介绍由来自瑞士大气化学与物理学委员会(Swiss Commission for Atmospheric Chemistry and Physics)、瑞士科学院和瑞士联邦气象气候局(Federal Office of Meteorology and Climatology, MeteoSwiss)的研究人员合作编写。
科研人员提出了一系列应对措施，包括限制气候变化和空气污染；打击侵略性物种；在社区合理种植植物以及建立预警系统。
该故事中的文章
相关内容
迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
此内容发布于
2024年05月16日
5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
更多阅览 迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
相关内容
瑞士人对辅助生育持开放态度
此内容发布于
2024年05月15日
在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
更多阅览 瑞士人对辅助生育持开放态度
相关内容
瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
此内容发布于
2024年05月14日
上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士各党派行列。
更多阅览 瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
相关内容
美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
此内容发布于
2024年05月13日
鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
更多阅览 美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
相关内容
欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
此内容发布于
2024年05月13日
在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
更多阅览 欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
相关内容
瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
此内容发布于
2024年05月13日
2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
更多阅览 瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
相关内容
日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
此内容发布于
2024年05月10日
在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
更多阅览 日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
相关内容
三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
此内容发布于
2024年05月08日
2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
更多阅览 三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
相关内容
中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
此内容发布于
2024年05月07日
中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
更多阅览 中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
相关内容
瑞士蜂群数量在增加，养蜂者人数却在减少
此内容发布于
2024年05月07日
最新数据显示，过去十年当中每年蜜蜂数量的损失尽管仍居高不下，但瑞士养殖的蜂群总数却有所增加。然而养蜂者的数量却在逐年递减。
更多阅览 瑞士蜂群数量在增加，养蜂者人数却在减少
阅读更多
下一个
以前
相关内容
为什么瑞士过敏症患者越来越多？
此内容发布于
2019年03月21日
近百年来，过敏症患者的人数在瑞士迅猛增长，这是由多方面的原因造成的。更糟糕的是，很快，瑞士人就不能再到山上去躲避花粉过敏症了。
更多阅览 为什么瑞士过敏症患者越来越多？
相关内容
花粉过敏：缓解还需科技手段
此内容发布于
2023年08月30日
世界范围内，饱受季节性过敏性鼻炎(又称：花粉症或干草热)折磨的人越来越多。在瑞士被使用和测试的的革命性新型测量工具可以改进对空气中花粉的预测。这项技术创新不仅将造福于过敏人群，同时也将在其它方面产生积极的影响。
>> La piccola città di Davos, nel sud-est della Svizzera, è diventata un centro di studio delle allergie:
更多阅览 花粉过敏：缓解还需科技手段
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。